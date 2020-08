Microsoft a annoncé un mois de sortie pour la Xbox Series X. La console sera disponible au mois de novembre. En revanche, Halo Infinite a été repoussé.

Microsoft avait une bonne et une mauvaise nouvelle à partager sur son portail Wire, dans la soirée du 11 août. La firme de Redmond a officialisé le mois de sortie de la Xbox Series X : la console sera disponible en novembre dans le monde, sauf nouveau cataclysme lié au covid-19. Elle sera en revanche privée d’Halo Infinite, exclusivité qui a été repoussée en 2021.

Comme la Xbox, la Xbox 360 et la Xbox One, la Xbox Series X sortira un mois de novembre aux États-Unis. Il s’agit d’une période cruciale là-bas, car liée à Thanksgiving et au Black Friday. La console surpuissante sera là à temps pour venir se placer aux pieds des sapins. L’absence d’Halo Infinite, qui doit aussi sortir sur PC et Xbox One, est un gros coup dur.

Attendue pour novembre, la Xbox Series X sera privée d’Halo

Halo Infinite devait être le porte-étendard de Microsoft pour montrer ce que la Xbox Series X a dans le ventre — comme l’avait été Halo : Combat Evolved pour la première Xbox. Lors de la conférence Xbox Games Showcase, le jeu de tir à la première personne s’est apparenté à une douche froide. Au point que 343 Industries et Microsoft ont dû rassurer les fans, expliquant qu’ils allaient rectifier le tir.

Ce besoin de retravailler la partie visuelle d’Halo Infinite va conduire à un retard inévitable. « Nous avons pris la décision difficile de décaler la sortie en 2021 afin de nous assurer que l’équipe disposera du temps nécessaire pour proposer une expérience Halo en adéquation avec notre vision », explique Chris Lee, à la tête du studio 343 Industries. L’intéressé ne manque pas de citer le coronavirus comme cause. Phil Spencer avait anticipé cette éventualité il y a quelques mois.

À quoi va-t-on bien pouvoir jouer sur Xbox Series X en 2020 ? « À des milliers de jeux tirés de quatre générations », clame toujours Microsoft. La multinationale évoque aussi 100 jeux optimisés pour la Xbox Series X. Ils viendront piocher dans les avantages mis en avant : du raytracing, un framerate jusqu’à 120 Hz ou encore des temps de chargement plus rapides. Microsoft s’en remettra surtout aux éditeurs tiers pour contenter les premiers propriétaires.

