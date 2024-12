Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] L’iPad mini 7 est la dernière tablette d’Apple au format réduit. Avec un écran de 8,3 pouces et d’excellentes performances, c’est une ardoise tout à fait recommandable, surtout quand sa version Wi-Fi 128 Go est en ce moment en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad mini 7 ?

L’iPad mini 7, version Wi-Fi 128 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple à 609 €. Il est en ce moment proposé au prix de 559 € dans la boutique de Boulanger sur Rakuten, grâce au code promo RAKUTEN50 à rentrer dans le panier.

Si votre budget est plus restreint, le classique iPad 10, modèle international, est actuellement au prix de 339,99 € sur Rakuten, grâce au code promo RAKUTEN10 à rentrer dans le panier.

Comparez ce modèle d’iPad avec d’autres, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple.

C’est quoi, cette petite tablette d’Apple ?

L’iPad mini 7 est le plus petit modèle d’iPad, avec des dimensions compactes de 195,4 × 134,8 × 6,3 mm pour seulement 293 g sur la balance. La tablette se glisse donc facilement dans un sac, grâce à un format idéal et un poids contenu. La préhension est aussi excellente, même d’une main. Niveau design, malgré des bordures encore un peu trop épaisses, l’écran est correctement mis en valeur.

Sa dalle LED IPS propose une définition de 2266 × 1488 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. L’écran de 8,3 pouces reste d’une taille agréable pour consulter internet, ou regarder des films et séries et jouer à des jeux. La visibilité est excellente et l’ardoise d’Apple est compatible avec les fonctions HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Bien que l’audio soit de qualité, vous pourrez coupler une enceinte externe pour une meilleure immersion.

Cet iPad mini 7 en promo est-il une bonne affaire ?

À moins de 560 €, cette version 128 Go Wi-Fi de l’iPad mini 7 est une bonne affaire si vous cherchez une petite tablette performante au quotidien. La puce A17 d’Apple permet à l’ardoise de performer sur la plupart des tâches, y compris sur les jeux vidéo. L’iPad est fluide et ne souffre d’aucun ralentissement. Même si l’iPad Pro M4 est à ce jour le meilleur modèle pour travailler, la version mini 7 peut servir pour un usage professionnel moins poussé.

Des fonctions compatibles avec l’IA Apple Intelligence sont aussi présentes, afin de faciliter l’utilisation de la tablette et offrir une meilleure expérience utilisateur. Il faudra par contre patienter jusqu’en 2025 en Europe pour s’y essayer. Enfin, comptez une quinzaine d’heures d’autonomie dans le cas d’un usage normal.

