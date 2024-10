Lecture Zen Résumer l'article

La romance entre la chanteuse star Taylor Swift et son compagnon, Travis Kelce, joueur professionnel de football américain, a inspiré la production d’un téléfilm de Noël, diffusé cette année aux États-Unis. Oui, vous avez bien lu.

Taylor Swift est littéralement partout. Alors que la fin de sa tournée The Eras Tour approche à grands pas, avec de dernières dates prévues en décembre 2024, la chanteuse américaine a tout de même prévu de prolonger le plaisir avec un livret officiel de la tournée et la sortie imminente d’une version complète de son dernier album, The Tortured Poets Department. Mais son immense influence à travers le monde ne s’arrête pas là.

Taylor Swift s’est ainsi engagée en faveur de Kamala Harris, en pleine campagne pour les élections présidentielles américaines de novembre 2024. Le même mois, elle sera également au cœur d’un autre événement, plus improbable : la sortie d’un téléfilm de Noël.

« Noël sous les projecteurs »

Aux États-Unis, la chaîne Lifetime est connue pour ses programmes doudous et gnangnan à souhaits, de la série Drop Dead Diva jusqu’à des dizaines de téléréalités différentes. Parmi toutes leurs productions annuelles, se trouve un grand classique : les téléfilms de Noël.

Alors, préparez les guirlandes lumineuses, les chocolats chauds et les plaids tout doux : en 2024, plus de 12 comédies romantiques seront ainsi diffusées, chaque samedi et dimanche, du 16 novembre jusqu’au 25 décembre, lors de l’événement It’s a Wonderful Lifetime.

Mais les Swifties seront particulièrement intéressés par une date en particulier : le 23 novembre, jour de diffusion du téléfilm Christmas in the Spotlight (que l’on pourrait traduire en français par « Noël sous les projecteurs »). L’histoire sera inspirée par la fameuse romance actuelle entre Taylor Swift et son compagnon, Travis Kelce.

De quoi parlera le téléfilm de Noël sur Taylor Swift ?

L’actrice et danseuse Jessica Lord incarnera Bowyn, une musicienne très populaire, dont les chansons d’amour passionnent les foules. Mais jusqu’ici, son romantisme ne lui a pas permis de trouver celui qui allait conquérir son cœur, d’autant que son emploi du temps chargé ne l’autorise pas vraiment à faire des rencontres.

Le fameux couple inspiré par Taylor Swift et Travis Kelce dans Christmas on the Spotlight. // Source : David Spowart / A+E Networks

Elle finit par croiser la route de Drew, incarné par Laith Wallschleger, un joueur de football professionnel. L’alchimie sera évidemment immédiate entre les deux tourtereaux, qui devront trouver du temps dans leurs plannings respectifs surchargés, afin de passer de précieux moments ensemble. Mais, attention : après Noël, ils devront prendre une décision sur le futur de leur relation…

Comment voir le téléfilm de Noël sur Taylor Swift ?

Malheureusement, la chaîne Lifetime n’est pas accessible en France. Pour y accéder, vous devrez vous munir d’un VPN ou attendre patiemment que le programme soit éventuellement disponible sous nos latitudes. Considérant la popularité de Taylor Swift et la détermination des Swifties, cela ne devrait pas durer trop longtemps.

