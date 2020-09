Sony devrait annoncer les modalités de lancement de la PS5 ce mercredi 16 septembre, à l'occasion d'une nouvelle conférence diffusée en ligne. Rendez-vous à 22h, heure française.

La semaine dernière, Microsoft a partagé les dernières informations de taille concernant la Xbox Series X, et en a profité pour lever le voile sur la Xbox Series S (console nouvelle génération plus abordable). C’est aujourd’hui au tour de Sony de prendre la parole pour lâcher les ultimes détails sur la PS5, à l’occasion d’un showcase. Il sera centré sur les jeux mais la multinationale ne pourra pas se permettre de rester silencieuse sur les questions du prix et de la date de sortie.

OÙ ET QUAND VOIR LA CONFÉRENCE PS5

Pour suivre la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur la chaîne YouTube PlayStation à partir de 22h. La conférence devrait durer environ 40 minutes.

Une conférence centrée sur le lancement

« Avant le lancement de la PlayStation 5 à la fin de l’année, nous souhaitons vous donner un nouvel aperçu des excellents jeux qui seront disponibles avec la PS5 au lancement (et plus tard !) » indique Sony sur son blog. Mais nul doute que la firme nippone communiquera aussi sur la date de sortie et les prix des deux versions de la PS5.

Pour rappel, Microsoft commercialisera la Xbox Series S à 299,99 euros et la Xbox Series X à 499,99 euros, à partir du 10 novembre. Selon plusieurs rumeurs, la PS5 serait proposée à 500 euros dans sa version normale et à 400 euros dans sa déclinaison dépourvue d’un lecteur de disque.

Au sortir de cet événement très attendu par les joueurs, nous devrions connaître les modalités de lancement de la PS5 — y compris la date à partir de laquelle il sera possible de la précommander. Pour cette fin d’année, les quantités ne devraient pas être suffisantes pour contenter tout le monde.

