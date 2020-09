Microsoft a officialisé les dernières informations manquantes au sujet de ses deux nouvelles consoles, les Xbox Series X et Series S.

Celles et ceux qui envisagent d’acheter une nouvelle console d’ici Noël ont désormais toutes les cartes en main pour se décider. Du moins, si c’est du côté de Microsoft que les regards se tournent. Le 9 septembre, l’entreprise américaine a en effet livré les dernières grandes informations qui manquaient au sujet des consoles Xbox Series S et Xbox Series X, à savoir le prix et la date de sortie.

Les deux nouvelles consoles de salon de Microsoft sortiront le 10 novembre 2020, un peu plus de six semaines avant les fêtes de fin d’année. Elles coûteront 499,99 euros pour la Series X et 299,99 euros pour la Series S. Pourquoi un tel écart de prix ? Parce qu’elles n’ont pas tout à fait le même profil : la Series X est plus performante, avec un processeur graphique capable de monter plus haut dans les tours.

Les précommandes seront ouvertes quant à elles à partir du 22 septembre.

Certaines de ces informations étaient en réalité déjà connues depuis quelques jours, en particulier du côté de la Series S, avec un certain nombre de confirmations survenues le 8 septembre. Néanmoins, Microsoft a publié un récapitulatif de tout ce qu’il y a à savoir au sujet de ces deux consoles, en complétant les derniers éléments qui manquaient à l’appel et en rappelant ceux qui avaient déjà été livrés.

L’entreprise en a profité pour confirmer le déploiement du Xbox All Access, dont la France, via la Fnac. Ce service, déjà actif aux USA, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, va s’étendre à sept autres pays : le Canada, la Finlande, le Danemark, la Pologne, la Norvège, la Corée du Sud et la Suède. Après cette première vague, d’autres pays seront éligibles à partir de 2021.

Le Xbox All Access « vous proposera de bénéficier d’une Xbox nouvelle génération et de 24 mois de Xbox Game Pass Ultimate à partir de 24,99€ par mois, sans coût supplémentaire », explique l’entreprise « Tout ceci sans aucun coût additionnel et pour un tarif mensuel abordable », est-il promis. Le prix final pourra toutefois être un peu plus élevé, car il est expliqué qu’il s’agit d’un prix de départ. Ces 24,99€ par mois pendant 24 mois pourraient en fait être un peu plus élevés, selon le modèle retenu de la Xbox.

Avec le Xbox All Access, les joueurs et joueuses auront accès à la console de leur choix, à 100 jeux sur PC, 100 jeux sur console, 100 jeux via le cloud de Microsoft (Xbox Game Pass Ultimate) et à un abonnement à l’EA Play. Microsoft assure que l’EA Play, un service tiers proposé par Electronic Arts, sera disponible dans le Xbox Game Pass « sans frais supplémentaire ». Plus de 60 jeux seront accessibles via cette formule.

À lire : Certains jeux PS5 et Xbox Series X coûteront 75 euros

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo