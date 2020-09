Super Mario 3D All-Stars sort sur Switch en septembre 2020, mais pour seulement quelques mois. Les éditions physique et dématérialisée sont concernées. Super Mario 3D World revient aussi sur Switch.

Le 3 septembre 2020, Nintendo tenait un événement surprise spécial pour les 35 ans de la franchise Mario : le Super Mario 35th Anniversary Direct. Ce fut l’occasion pour Nintendo d’annoncer quelques surprises, comme la réédition d’une Game & Watch embarquant le jeu du petit plombier. L’entreprise japonaise a aussi et surtout révélé la date de sortie de l’un des jeux Switch les plus attendus : Super Mario 3D All-Stars.

Cette sorte de super-pack contient trois jeux iconiques : Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Ce sera une version améliorée, « incluant des graphismes en haute définition, des contrôles au Joy-Con ainsi que les généreuses bandes-son de ces trois grands classiques [170 pistes musicales] ». Pour Super Mario Galaxy, vous pourrez utiliser les commandes par mouvements pour reproduire les commandes originelles à la télécommande Wii, a annoncé Nintendo.

Le jeu Super Mario 3D All-Stars sera disponible à partir du 18 septembre 2020 sur Switch… mais cela restera une édition limitée, dans le temps en tout cas. La vente ne sera assurée que jusqu’au 31 mars 2021. Et cela concerna autant la version physique que la version numérique. Nintendo n’a pas précisé la raison de cette limitation dans le temps étonnante (surtout pour la version dématérialisée), mais il n’est pas impossible que cela permette de gonfler les ventes pour boucler une année fiscale peu heureuse jusqu’alors. Les joueuses et joueurs qui souhaitent l’obtenir devront se précipiter, même virtuellement, sur le titre, avant qu’il disparaisse.

Voici la bande-annonce de la compilation :

Super Mario 3D World revient aussi

Parmi le autres jeux classiques que Nintendo ramène à la vie sur sa Switch, on retrouve Super Mario 3D World, sous la forme d’un pack Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Le jeu sera disponible le 21 février. Il y a peu de détails sur le revival de cette ancienne exclue Wii, mais il y aura bien du multijoueurs en local et en ligne. Des amiibos Mario chat et Peach chat seront disponibles au lancement.

