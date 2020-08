Netflix a mis en ligne, dans le monde entier, dix contenus originaux qui lui appartiennent, pour attirer de nouveaux spectateurs et les pousser à s'abonner dans la foulée.

Vous voulez voir le premier épisode de Stranger Things mais vous n’avez pas Netflix ? La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a un cadeau pour vous : un onglet où il est désormais possible de visionner une dizaine de contenus originaux de Netflix gratuitement, sans abonnement. « Netflix est la plateforme idéale pour toutes vos envies de divertissement. Voyez par vous-mêmes », annonce son site officiel.

L’objectif de la multinationale aux 193 millions d’abonnés dans le monde est évidemment transparent : attirer des internautes avec des contenus populaires rendus gratuits temporairement afin qu’ils s’abonnent à son service payant.

Pour y avoir accès, il suffit de se rendre sur cette page dédiée qui a été créée ce 31 août 2020 et qui s’appelle sobrement « Regardez Netflix gratuitement ». Seuls les utilisateurs sur navigateur web ou sur l’application Android peuvent y avoir accès — iOS n’est visiblement pas pris en charge, précise le site officiel.

Netflix y a mis en ligne gratuitement :

Stranger Things (saison 1, épisode 1)

Dans Leur Regard (saison 1, épisode 1)

Elite (saison 1, épisode 1)

Love is Blind (saison 1, épisode 1)

The Two Popes (saison 1, épisode 1)

Grace and Frankie (saison 1, épisode 1)

Notre Planète (saison 1, épisode 1)

Bird Box (film en entier)

Murder Mystery (film en entier)

Baby Boss (film en entier)

Seule différence avec la plateforme payante ; lorsque l’épisode ou le film se termine, la plateforme fait apparaître un message : Vous avez aimé ce contenu ? Alors « inscrivez-vous maintenant pour regarder la suite (…) et tous les programmes Netflix dont tout le monde parle. »

Des contenus gratuits pour attirer de nouveaux abonnés

Ces films, séries et documentaires n’ont pas été choisis au hasard. D’une part, ils sont tous des contenus originaux de Netflix, ce qui signifie qu’ils ont été créés et produits par la multinationale, et non pas simplement « loués » ou achetés, comme c’est le cas avec des séries comme Friends ou Riverdale, par exemple.

De deux, ce sont des programmes qui ont eu énormément de succès sur la plateforme de SVOD. Stranger Things est l’un des plus gros cartons de Netflix, que ce soit en termes d’audience — bien que la firme ne communique que très peu sur ses chiffres, et uniquement avec les données qu’elle veut — qu’en retombées médiatiques. Bird Box a également été l’un des premiers films originaux autour desquels Netflix a communiqué, vantant 45 millions de « comptes ayant regardé 70 % ou plus » du film en une semaine.

La multinationale de Reed Hastings entre dans une période de transition. Après six mois d’énorme croissance d’abonnés (+ 25 millions) encouragée par la pandémie de coronavirus entre mars et août 2020, qui a contraint une partie du monde au confinement, Netflix va forcément connaître une accalmie, comme la plateforme l’a déjà elle-même prédit dans son rapport trimestriel au Q2 2020.

Pour le troisième trimestre de 2020, elle n’envisage ainsi qu’un gain de 2,5 millions d’abonnés dans le monde, ce qui aplatirait sa courbe sur la fin de l’année. Cependant, cela ne signifie pas que le service de SVOD compte se laisser vivre en acceptant ce ralentissement.

En plus de ces 10 contenus accessibles gratuitement, elle teste régulièrement des modèles d’abonnement à différents prix, ainsi que des périodes d’essai aux tarifs variables, afin d’en conclure quel modèle est le plus rentable. Récemment en France, certains se sont ainsi vus proposer 30 jours gratuits, tandis que d’autres internautes ont vu des offres à 0,99 euro le premier mois, ou encore 3,99 euros. Pourtant, officiellement la période d’essai gratuite d’un mois a été supprimée en France en février dernier.

Ce n’est pas non plus la première fois que Netflix met en ligne gratuitement un film : il l’avait déjà fait fin 2019 avec La Légende de Klaus, sorti au moment des fêtes de Noël, puis en février 2020 avec le très populaire À tous les garçons que j’ai aimés, juste avant la sortie du deuxième volet, À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours.

