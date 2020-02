Il n'est désormais plus possible de profiter de 30 jours gratuits sur Netflix. La multinationale ne propose plus cette période d'essai permettant de découvrir le service avant de commencer à payer.

Pour Netflix, c’est une page qui se tourne alors que la concurrence s’intensifie. En effet, il n’est aujourd’hui plus possible de profiter des 30 jours d’essai gratuit pour découvrir la plateforme. Cela signifie qu’il est désormais nécessaire de payer au moment de l’inscription pour regarder les nombreux contenus proposés par Netflix.

On rappelle qu’il existe trois formules d’abonnement : Essentiel à 7,99 euros (un seul écran, qualité HD), Standard à 11,99 euros (deux écrans, qualité Full HD) et Premium à 15,99 euros (quatre écrans, qualité 4K HDR). Attention, c’est l’option la plus chère qui est cochée par défaut au moment de l’inscription. Ne vous faites pas avoir si vous désirez payer moins.

Plus de période gratuite chez Netflix

Le timing de ce changement pose question alors que Disney+ s’apprête à débarquer en France, le 24 mars prochain, avec un prix très agressif (6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an) et une période d’essai de 7 jours. Il symbolise en réalité une évolution dans la stratégie de Netflix, qui ne met pas fin à la gratuité totale. Ainsi, tout porte à croire que, ponctuellement, la multinationale mettra en avant son service en rendant accessible des contenus à tout le monde.

On a d’ailleurs pu observer cette évolution tout récemment, au moment où Netflix France a décidé de diffuser gratuitement le film À tous les garçons que j’ai aimés. Cette initiative est pertinente dans le sens où, dans la foulée, la suite — intitulée À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours — a rejoint le catalogue. Pour la voir, il est impératif de s’abonner. En fin d’année dernière, on se souvient que le film d’animation Klaus avait été offert pendant 48 heures.

Parmi les principaux concurrents de Netflix, on note que :

Amazon Prime Video possède une période d’essai de 30 jours ;

Apple TV+ possède une période d’essai de 7 jours (voire un an pour celles et ceux qui ont acheté un produit Apple récent) ;

OCS propose un mois d’essai gratuit.