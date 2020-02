La plateforme de vidéo à la demande par abonnement permet à n'importe qui, même celles et ceux qui n'ont pas de compte Netflix, de regarder son film phare À tous les garçons que j'ai aimés. Une stratégie intelligente pour leur donner envie de voir le deuxième volet, À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours, qui sort le 12 février.

Netflix a une stratégie très maline pour attirer de nouveaux abonnés. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) vient d’annoncer que sa comédie romantique À tous les garçons que j’ai aimés serait mise en ligne gratuitement pour tous les internautes et accessible sans abonnement.

Le film sera disponible entre le 11 février et le 9 mars : de quoi laisser le temps à de nombreux néophytes de découvrir ce long-métrage, mais aussi de leur donner envie de s’abonner pour voir la suite, intitulée À tous les garçons : P.S. Je t’aime toujours, et qui sort le 12 février 2020. Habile.

Comment regarder À tous les garçons que j’ai aimés sans compte Netflix

Pour voir le film À tous les garçons que j’ai aimés sans abonnement Netflix, rien de plus simple : il suffit de vous rendre directement sur la page dédiée au film, ici, et de cliquer sur l’icône « regarder ». Le long-métrage se lancera directement.

Ce n’est pas la première fois que Netflix met en ligne gratuitement un film sur sa plateforme : la multinationale avait déjà expérimenté avec Klaus, son dessin animé de Noël qui avait été rendu accessible pendant 48 heures, sans abonnement.

Mais cette fois, la stratégie de la plateforme est plus claire. sachant que le premier volet de la comédie romantique avec Lana Condor et Noah Centineo était « l’un des films originaux Netflix les plus vus de l’histoire de la plateforme » en octobre 2018, d’après Netflix lui-même. Il a également la particularité d’avoir été « beaucoup re-regardé », ce qui est, pour l’entreprise, un marqueur important de popularité.

Crédit photo de la une : Netflix Signaler une erreur dans le texte