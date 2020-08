Un tournoi de quatre heures est organisé dimanche 23 août par Epic Games pour mettre la pression sur Apple, qui n'indexe plus l'application Fortnite dans son App Store à cause d'une décision du studio américain. Parmi les lots, on trouve même une casquette « anti-Apple ».

Le combat entre Epic Games et Apple est bien loin d’être fini. Le studio américain vient de lancer sa dernière attaque en date sous la forme d’un tournoi à l’intérieur du jeu Fortnite, qui aura lieu dimanche 23 août 2020.

Fortnite est un jeu en ligne de survie et de construction. Son mode le plus célèbre, sous la forme d’un Battle Royale, propulse des joueuses et joueurs sur une île, où ils doivent s’éliminer pour l’emporter. Le jeu disponible sur toutes les plateformes (PC, Mac, consoles, smartphones) est gratuit, avec la possibilité de dépenser de l’argent en jeu pour des améliorations cosmétiques.

Or Epic Games est en guerre contre Apple et Google depuis plusieurs années, car ceux-ci prélèvent une commission de 30 % sur tous les achats réalisés dans Fortnite, lorsque l’application smartphone a été téléchargée depuis leur magasin d’application, respectivement l’App Store et le Google Play Store.

Le 13 août, Epic a provoqué les deux géants en annonçant proposer des achats à prix réduits dans son app, en contournant donc délibérément ce système de prélèvement de 30 %. Apple et Google ont réagi dans la foulée en bannissant l’app de leur magasin d’application. Mais Epic Games avait anticipé cette réponse, et le studio américain a lancé une grande campagne appelée #FreeFortnite pour convaincre ses fans que Google, et surtout Apple, étaient les grands méchants de cette histoire, et qu’ils devaient se manifester pour leur faire comprendre.

Au-delà des enjeux financiers, qui motivent très clairement tous les partis de cette grande affaire, il y a des conséquences réelles sur le quotidien des joueurs sur smartphone. Si sur Android, il est possible de continuer à télécharger Fortnite en contournant le Play Store (en passant par l’APK), il n’y a pas cette possibilité sur iOS. Epic Games peut donc avancer un argument-choc : lorsque la nouvelle mise à jour du jeu arrivera le 28 août prochain, amenant la saison 4 du chapitre 2 du jeu, les joueurs sur iPhone et iPad n’y auront pas accès.

#FreeFortnite, une méchante pomme et une casquette

C’est pour appuyer cette logique que le studio a lancé le tournoi #FreeFortnite. « Décrochez une dernière Victoire royale avec vos amis sur toutes les plateformes », annonce le site officiel. Depuis presque un an, les joueurs de Fortnite peuvent en effet tous jouer dans la même partie, quelle que soit leur plateforme : ils sont classés par niveau, et non plus selon l’appareil sur lequel ils jouent.

En guise d’ultime provocation, Epic Games fera gagner des lots « anti-Apple » aux meilleurs joueurs et joueuses : on retrouve un skin qui permet d’incarner un personnage avec une grosse tête de pomme (et les lunettes de soleil du CEO d’Apple, Tim Cook), mais aussi une casquette noire sur laquelle le logo historique arc-en-ciel d’Apple a été détourné. On voit le message « libérez Fortnite » ainsi que la forme d’un lama (la mascotte du jeu). 8 000 exemplaires seront distribués aux gagnants, rien qu’en Europe.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo