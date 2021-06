Microsoft a encore fait franchir un étape au Xbox Game Pass. Grâce au streaming, le catalogue de jeux disponible par abonnement est désormais accessibles aux utilisateurs iOS et PC (Mac y compris).

Le Xbox Game Pass ne cesse d’évoluer. Dans un communiqué publié le 28 juin, Microsoft a annoncé l’une des plus grosses nouveautés depuis le lancement de son service : l’arrivée sur iOS et PC, grâce à la magie du streaming, par un simple clic sur ce lien. Cela veut dire que de plus en plus d’utilisateurs vont pouvoir accéder au catalogue de jeux par abonnement, sans être propriétaire d’une console Xbox.

« À partir d’aujourd’hui, le Xbox Cloud Gaming est disponible à tous les membres Xbox Game Pass Ultimate sur un PC (Windows 10) et les tablettes/smartphones Apple, via un navigateur », se réjouit Microsoft. La firme de Redmond ne le précise pas mais le Game Pass est aussi disponible sur Mac (on a testé) et Linux (confirmé par Frandroid). Microsoft Edge, Chrome et Safari sont les navigateurs compatibles (on peut lancer un jeu sur Firefox, mais les performances sont très mauvaises). Aujourd’hui, 267 jeux sont accessibles en streaming.

Une nouvelle étape pour le Xbox Game Pass

C’est une véritable révolution pour le Xbox Game Pass, et elle appuie l’ambition de Microsoft de toucher des milliards de personnes avec un service simple d’utilisation. En plus de ces nouvelles voies d’accès, la multinationale fait évoluer les datacenters, lesquels font désormais tourner les jeux à distance sur Xbox Series X (la console la plus puissante à l’heure actuelle). De quoi promettre un confort plus grand, avec une image en 1080p et un taux d’images par seconde plus élevé (60 fps). « À l’avenir, nous allons continuer d’innover et d’ajouter plus de fonctionnalités à l’expérience cloud gaming », promet Microsoft.

Voilà ce dont vous aurez besoin pour accéder au Xbox Game Pass depuis un PC, un iPad ou un iPhone (cloud gaming) :

Un abonnement au Xbox Game Pass, formule Ultimate (la plus chère à 12,99 € par mois) ;

Une bonne connexion internet (10 Mbits/s au minimum) ;

Une manette* (obligatoire sur PC puisque ce sont des jeux Xbox qui sont streamés).

*Certains jeux proposent les contrôles tactiles sur mobile, mais le confort d’utilisation est moindre. Pour connecter une manette à son iPhone ou son iPad, il suffit de suivre le guide.

À l’avenir, Microsoft va continuer d’étendre le Xbox Game Pass. L’application sera prochainement accessible directement dans les téléviseurs les plus récents. Pour les modèles les plus anciens, on pourra bientôt brancher un appareil de streaming conçu par l’entreprise. Une simple clé HDMI, façon Google Chromecast, pourrait suffire.

