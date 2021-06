Microsoft a tenu une conférence E3 très copieuse. Des surprises, des beaux jeux, un calendrier un peu plus clair sur les sorties à venir et, surtout, l'assurance que les abonnés Xbox Game Pass vont être servis.

Contrairement à Sony, Microsoft avait des choses à dire et à montrer durant la période de l’E3, certes moins clinquante en l’absence d’une édition physique. Dimanche soir, à 19h, heure française, la firme de Redmond a dû rassurer les fans de la marque Xbox. Pendant 1h30, on a assisté à un enchaînement d’annonces, avec tout ce qu’il faut de surprises, de confirmations et de dates pour être pleinement satisfaits.

Les grands gagnants sont assurément les abonnés au Xbox Game Pass, service star de Microsoft qui permet d’accéder à un catalogue de jeux qui évolue régulièrement. Lancé un peu poussivement avec une sélection décevante, le Xbox Game Pass est aujourd’hui l’argument phare de Microsoft. Et c’est de plus en plus le cas : à chaque fois qu’un représentant de la multinationale assure qu’un nouveau jeu sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, c’est un coup de massue pour la concurrence.

Une stratégie éditoriale qui commence à payer

Le Xbox Game Pass est bien évidemment la partie visible de l’iceberg, l’axe de communication qui réaffirme que ce choix de proposer un abonnement qualitatif est le bon (du moins, pour les joueuses et les joueurs). Cette année, les membres vont pouvoir découvrir des titres comme :

Dark Alliance (22 juin),

Microsoft Flight Simulator (27 juillet),

The Ascent (29 juillet),

Hades (13 août),

Twelve Minutes (19 août),

Psychonauts 2 (25 août),

Aragami 2 (17 septembre),

Sable (21 septembre),

Back 4 Blood (12 octobre),

Age of Empires IV (28 octobre),

Forza Horizon 5 (9 novembre),

Anacrusis (automne),

Shredders (décembre),

Halo Infinite (fin d’année),

Among Us,

Hello Neighbor 2

The Gunk.

Durant sa conférence, Microsoft a confirmé 31 nouveautés pour le Xbox Game Pass.

L’abonnement est une aubaine

Au début, le Xbox Game Pass pouvait être vu comme un moyen de rattraper son retard sur des productions anciennes à moindres frais. Aujourd’hui, l’abonnement est une aubaine pour rassasier sa curiosité pour quelques euros par mois, avec l’assurance d’accéder tout de suite, sinon très vite, aux dernières nouveautés — avec en prime une belle diversité dans les genres proposés. Pour beaucoup, payer 9,99 euros par mois pour le Xbox Game Pass suffira à étancher sa soif vidéoludique, de la même manière que certains ont remplacé les sorties au cinéma par des soirées Netflix.

Aujourd’hui, quand on est propriétaire d’une Xbox One, d’une Xbox Series S ou d’une Xbox Series X, il n’y a aucune raison de ne pas succomber au Xbox Game Pass. Pour Microsoft, c’est une véritable victoire.

Derrière l’argument Xbox Game Pass se cache une stratégie éditoriale qui commence, petit à petit, à porter ses fruits. Encore derrière Sony en matière de jeux exclusifs de poids, Microsoft a sorti le carnet de chèques pour acquérir des studios et affûter ses armes. Il a même mis beaucoup d’argent sur la table pour s’offrir l’éditeur Bethesda — ce qui lui permettra de priver les fans PlayStation du très attendu Starfield (prévu pour novembre 2022). Avec sa cohorte de studios, Microsoft peut désormais alimenter son catalogue plus régulièrement avec des titres qu’on ne trouvera que chez lui. Une fois que tous les rouages seront bien en place, il sera difficile de riposter si toutes les expériences s’avèrent de qualité.

On terminera ce bilan par évoquer Forza Horizon 5, bien parti pour être la vitrine technique dont la Xbox Series X a besoin pour justifier sa puissance — la plus élevée du marché, rappelons-le. Les images du jeu de course arcade, qui se déroule au Mexique, sont bluffantes : le niveau de détails qui s’affiche à l’écran donne envie de prendre la manette et d’explorer les environnements tous plus accueillants les uns que les autres à bord de bolides merveilleusement bien modélisés (conseil : regardez la bande-annonce en 4K). Les propriétaires de la PS5 ont Ratchet & Clank : Rift Apart pour en prendre plein les yeux, ceux de la Xbox Series X auront donc Forza Horizon 5. Rendez-vous le 9 novembre.

