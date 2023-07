Comme tous les mois, une nouvelle sélection de jeux vidéo arrive sur le Xbox Game Pass de Microsoft. Voici les titres que vous pourrez retrouver.

La nouvelle fournée est arrivée. Ce 5 juillet 2023, Microsoft vient d’annoncer les nouveaux titres disponibles au mois de juillet 2023 dans son Game Pass. Ce mois-ci, 8 jeux vidéo sont à l’honneur, avec un titre particulièrement connu qui devrait ravir les abonnés : GTA V. Le célèbre jeu de Rockstar est d’ores et déjà disponible, a annoncé Microsoft. Pour les autres, il vous faudra encore attendre un peu (mais pas beaucoup, promis).

Pour vous abonner au Xbox Game Pass, vous aurez plusieurs options disponibles en fonction du type de console lequel vous jouez : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). Vous pouvez vous abonner pour un mois (à partir de 9,99 € ), trois mois (à partir de 29,99 €) ou bien encore six mois (à partir de 59,99 €).

Quels jeux sont disponibles avec le Xbox Game Pass de juillet 2023 ?

Disponible dès le 5 juillet 2023 : Grand Theft Auto V (Cloud et Console)

Plus besoin de présenter Grand Chef Auto, l’une des plus célèbres licences est disponible sur le Game Pass. Dans cet opus, GTA V, vous devrez commettre braquages et cambriolages pour vous en sortir. On ne change pas une recette qui marche.

GTA V

5 juillet 2023 : Sword and Fairy: Together Forever (Cloud, Console, et PC)

Et si vous passiez l’été en Chine — enfin, dans une version mythologique épique en jeu vidéo ? Dans Sword and Fairy: Together Forever, trois clans s’affrontent : les humains, les dieux et les démons. À vous de vous en sortir.

6 juillet 2023 : McPixel 3 (Cloud, Console, et PC)

Vous aimez les mini-jeux, les explosions, le gore et les pixels ? N’allez pas plus loin : McPixel 3 est fait pour vous.

11 juillet 2023 : Common’hood (Cloud, Console, et PC)

Un jeu de simulation dans lequel vous devrez rassembler des matériaux de récupération, cultiver votre propre nourriture, rechercher de nouvelles technologies, fabriquer de nouveaux outils, même construire une nouvelle maison. De quoi vous tenir occuper pendant au moins quelques semaines.

11 juillet 2023 : Insurgency: Sandstorm (PC)

Il vous faudra combattre dans des « environnements déchirés par la guerre d’un conflit contemporain ». Si vous êtes plus dans l’action, Insurgency : Sandstorm sera pour vous. Si c’est le cas pour vos amis aussi, c’est encore mieux : un mode multijoueurs est disponible.

14 juillet 2023 : Exoprimal (Cloud, Console, et PC)

Des dinosaures, des dinosaures, et encore des dinosaures. Que demander de plus ?

18 juillet 2023 : Techtonica ( en preview) (Cloud, Console, et PC)

Dans Techtonica (qui n’a rien à voir avec la musique et la danse des années 2000), vous devrez explorer une étrange planète, seul ou en coopération. Cela dit, rien ne vous empêche d’écouter Mondotek en jouant.

18 juillet : The Cave (Cloud et Console)

Assemblez votre équipe et partez en exploration dans une mystérieuse cave, qui renferme des secrets, et qui peut même parler. Pour les amateurs de spéléologie (pour les fans de tecktonik aussi si vous voulez).

