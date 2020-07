Fer de lance de la Xbox Series X pour la fin d'année, Halo Infinite fait l'objet de moqueries sur ses graphismes depuis la dernière conférence de Microsoft. Entre arrogance et mea culpa, la firme de Redmond a été obligée de réagir.

Microsoft avait décidé de démarrer sa conférence Xbox Games Showcase — basée sur les jeux à venir sur Xbox Series X — par Halo Infinite. Bien mal lui en a pris : si cette exclusivité sera là pour accompagner le lancement de la console, force est de reconnaître qu’elle n’a rien de la vitrine technologie démontrant qu’il faut passer à la génération suivante (spoiler : elle sera aussi disponible sur Xbox One). Graphiquement, cet Halo Infinite est, pour le moment, une douche froide. À tel point que des moqueries n’ont cessé d’être partagées sur les réseaux sociaux et les forums.

Face aux critiques légitimes quand on se place du côté des fans qui espéraient mieux, Aaron Greenberg avait d’abord fait preuve d’arrogance. Au micro de la chaîne YouTube Inside Gaming, le patron du marketing avait expliqué, un peu agacé : « Écoutez, nous sommes en pleine pandémie globale. Nous ne sommes qu’en juillet et encore loin des fêtes de fin d’année. Ce que vous avez vu, c’est un jeu en chantier. » Il a conseillé aux joueurs de regarder la vidéo en 4K pour se faire une meilleure idée du rendu visuel d’Halo Infinite. On peut lui donner raison sur ce point : le flux en direct était en 1080p, avec une compression loin d’être optimale. Mais, même en 4K, Halo Infinite ne convainc pas.

À lire : Tout ce que l'on sait sur la Xbox Series X

Si Halo Infinite n’est pas joli, c’est aussi une question de direction artistique

Sur quoi tourne la démo de gameplay ? Microsoft a indiqué dans les colonnes de PC GamesN que la démo tournait sur un PC représentatif de l’expérience Xbox Series X.

Les graphismes d’Halo Infinite sont devenus un sujet très discuté, qui aurait presque éclipsé le reste de la conférence. Il a forcé le studio 343 Industries, en charge du développement, à faire un point dans un communiqué publié le 31 juillet. « Nous avons du travail pour corriger certains éléments et augmenter la qualité pour le jeu final. La version utilisée dans la présentation était un work-in-progress daté d’il y a plusieurs semaines », concède l’entreprise. Elle a aussi pris en compte les retours de Digital Foundry. Le site, qui analyse les performances techniques des jeux vidéo, avait pointé du doigt la lumière dynamique. Elle demande beaucoup de ressources et donne lieu à des zones d’ombre moins détaillées (il y en a beaucoup dans la démo de gameplay).

Il y a un autre point qui saute aux yeux dans Halo Infinite : sa direction artistique, très cartoon. 343 Industries a décidé de revenir à l’esthétique de la première trilogie et ce parti pris a des conséquences sur les graphismes. « Cela se traduit par des couleurs plus vibrantes, une modélisation plus propre et des éléments avec moins de bruit, ce qui ne veut pas dire moins de détails. Nous savons que ce n’est pas au goût de tout le monde, mais nous assumons ce choix qui résonne auprès de nombreux fans du monde entier », justifie le studio. Il termine en promettant « que nous aurons un monde joli à explorer au lancement. »

En voulant trop rendre hommage à Halo : Combat Evolved, qui avait porté la toute première Xbox, 343 Industries a sans doute oublié de faire un beau jeu. Les joueurs sont pour le moment déçus car ils sont en droit d’attendre un Halo Infinite qui brille de mille feux sur Xbox Series X. Il reste encore quelques mois pour rectifier le tir.

Crédit photo de la une : Microsoft/343 Industries Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo