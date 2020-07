Microsoft a tenu une conférence le 23 juillet centrée sur les jeux de la Xbox Series X. Retrouvez un récapitulatif de toutes les bandes-annonces.

Jeudi 23 juillet, Microsoft a organisé une conférence baptisée Xbox Games Showcase, centrée sur les futurs jeux de la Xbox Series X. La nouvelle console de Microsoft, décrite comme la plus puissante jamais conçue, sera disponible en fin d’année — à l’instar de la PlayStation 5 de Sony.

Pendant son Xbox Games Showcase, la multinationale a partagé plusieurs bandes-annonces de jeux qui nourriront le catalogue de la Xbox Series X. Certains des titres présentés ci-dessous seront également disponibles sur Xbox One et Windows 10, la stratégie de Microsoft étant articulée autour d’un écosystème.

À lire : Tout ce qu'il faut savoir sur la Xbox Series X

Toutes les bandes-annonces du Xbox Games Showcase

Halo Infinite

Nouvel opus de la célèbre saga née sur la toute première Xbox. Halo Infinite sera disponible au lancement de la Xbox Series X.

State of Decay 3

Un jeu de survie avec des zombies, y compris des animaux zombies.

Forza Motorsport

Turn 10 compte pousser la Xbox Series X avec le nouveau Forza Motorsport. Framerate à 60 fps et ray tracing au programme.

Everwild

Le moment poésie de la conférence, développé par Rare. On pourra explorer et se perdre, dixit le studio. En tout cas, c’est très joli.

Tell Me Why

Le prochain titre narratif de Dontnod, à qui l’on doit Life if Stranger, sera centré sur des jumeaux. L’un d’eux est transgenre — « premier héros d’un studio et d’un éditeur majeurs qui est transgenre ». Le premier chapitre sera disponible le 27 août.

Grounded

Chérie, j’ai rétréci les gosses, mais en version jeu vidéo.

Avowed

Le nouveau RPG d’Obsidian, maître du genre. Magie et épée au programme, et vue à la première personne. On va enfin pouvoir lâcher Skyrim.

As Dusk Falls

Senua’s Saga : Hellblade II

La suite du marquant Hellblade : Senua’s Sacrifice, qui traite avec réussite des maladies mentales.

Psychonauts 2

Un jeu de plateforme psychédélique, avec Jack Black à la musique.

S.T.A.L.K.E.R 2

L’expérience post-apocalyptique située dans les ruines de Tchernobyl sera une exclusivité Xbox à son lancement.

Warhammer 40 000 : Darktide

Adaptation du célèbre jeu de plateau de Games Workshop. Il s’agira d’un jeu coopératif à 4.

Tetris Effect Connected

The Gunk

Encore une exclusivité Xbox au lancement. Il y a des jolis effets visuels.

The Medium

Deux jeux en un.

Phantasy Star Online 2 : New Genesis

CrossFire X (campagne solo)

Elle est développée par Remedy et sera disponible avant sur Xbox.

Fable

Le retour de la saga comme prévu, avec Playground aux manettes.

Crédit photo de la une : Microsoft Signaler une erreur dans le texte