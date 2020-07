Tous les mois, Amazon Prime Video se dote de nouveaux contenus, dont peuvent profiter ses abonnés. En août 2020, c'est très calme.

Amazon Prime Video Il s’agit d’un des nombreux services inclus en France dans l’offre premium d’Amazon. Sur des apps et en version web, elle mêle un catalogue de films et séries déjà sortis mis à jour régulièrement à des productions originales. Prime coûte 49 € par an, avec un mois d’essai gratuit.

Chaque mois, le catalogue d’Amazon Prime Video s’enrichit. Le catalogue de séries de qualité s’enrichit notamment grâce à des exclusivités comme The Boys, mais aussi des séries cultes qui rapportent beaucoup d’audience. On n’est pas encore au niveau de Netflix côté quantité, mais les quelques perles que l’on trouve par moment valent le détour.

Après un mois de juin copieux et un mois de juillet plus calme, Amazon Prime Video semble en vacances en août. Vivement septembre et la saison 2 de la série The Boys, dont les premiers épisodes ont marqué les esprits.

L'été, ça sert à revenir en pleine forme à la rentrée. Voici les #SortiesPrimeVideo du mois d'août ! pic.twitter.com/4vbakeTgYQ — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) July 27, 2020

L'abonnement Amazon Prime Video est inclus dans l'abonnement Amazon Prime (49 euros par an ou 5,99 euros par mois).

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections concernant Netflix et Amazon Prime Video sont disponibles ici.

Les nouvelles séries sur Amazon Prime France en août 2020

Preacher, saison 4 — 5 août

C’est la saison finale. Voilà.

Counterpart, saison 2 — 12 août

Howard Silk, un modeste employé, découvre malgré lui que l’agence pour laquelle il travaille n’est qu’une façade. Lorsque l’existence d’un portail, menant vers une dimension parallèle, avec une autre version de lui-même, lui est révélée, un monde nouveau et dangereux, s’ouvre à lui. Avec l’excellent J.K. Simmons — une série que l’on recommande depuis son passage par OCS.

World’s Toughest Race : Eco-Challenge Fiji, saison 1 — 14 août

Les nouveaux films sur Amazon Prime France en août 2020

Birth of the Dragon — 1er août

Vous connaissez Bruce Lee ?

J’y crois encore — 7 août

Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent qu’elle est atteinte d’une maladie incurable. Malgré l’incompréhension de leurs proches, ils décident de se marier et de lutter ensemble pour affronter cette terrible épreuve.

Alex Vizorek est une œuvre d’art — 7 août

The Knight of Shadows : between Yin and Yang — 12 août

Pour les fans de Jackie Chan.

Gangs of New York — 20 août

Leonardo DiCaprio est décidé à se venger de l’assassin de son père, campé par Daniel Day-Lewis. Pas le meilleur Martin Scorsese, mais gros casting quand même.

Mean Streets — 20 août

Encore un Martin Scorsese, avec Robert De Niro qui incarne une tête brûlée dans un quartier mafieux.

La vie secrète de Walter Mitty — 12 ou 20 août

Parce que Ben Stiller ne joue pas que dans des comédies.

Chemical Hearts — 21 août

L’histoire d’Henry Page, dix-sept ans. Il n’a jamais été amoureux et va tomber… amoureux.

My Spy — 25 août

Un agent de la CIA endurci protège une fillette surdouée.

Get Duked ! — 28 août

Trois amis participent à un programme d’orientation dans la campagne écossaise. Décidés à s’échapper pour prendre du bon temps, ils se retrouvent associés à un quatrième campeur, totalement engagé dans la démarche du programme.

