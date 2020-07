Netflix ne veut pas que ses abonnés payent pour rien. Par conséquent, la facturation s'arrête désormais automatiquement au bout d'une période d'inactivité de deux ans.

Netflix a encore gagné 10 millions d’abonnés lors du second trimestre de l’année et a dépassé le cap des 190 millions d’utilisateurs payants. Alors la plateforme de SVOD est d’humeur généreuse. Dans le document financier adressé aux actionnaires le 16 juillet, on découvre que la multinationale va arrêter de facturer celles et ceux qui payent sans rien regarder. La résiliation sera automatique au bout de deux ans.

« Un très faible pourcentage de nos abonnés n’a rien regardé ces deux dernières années et même si nous facilitons la démarche de résiliation de l’abonnement, avec quelques clics seulement, ils n’ont pas saisi l’opportunité. Nous avons donc décidé d’arrêter de les facturer et, à l’avenir, nous allons le faire pour les utilisateurs répondant aux mêmes critères », peut-on lire. Pour Netflix, cela représente pourtant une baisse des revenus.

Netflix ne veut plus faire payer pour rien

Netflix assume pleinement cette décision et, à ses yeux, elle devrait d’ailleurs être la norme de tous les services du genre. « Dans un monde où les gens multiplient les abonnements, une pause automatique de la facturation après une période prolongée d’inactivité devrait être normale », indique l’entreprise. Elle s’estime prête à observer une « légère baisse de ses revenus » au profit d’une « politique centrée sur l’utilisateur ». « Les bénéfices à long terme compenseront les coûts à court terme », appuie-t-elle.

Cette mesure commerciale bienveillante fait suite à une première étape : depuis le mois de mai, Netflix avertit ses abonnés payants lorsqu’ils n’ont plus utilisé son service depuis longtemps, afin qu’ils confirment vouloir toujours être clients. « S’ils ne confirment pas qu’ils veulent garder leur abonnement, nous les désabonnerons automatiquement », expliquait la firme à l’époque. Avec ces initiatives, la plateforme soigne son image, sachant que les concernés pourront facilement se réabonner par la suite.

Comme le précise Netflix, il est très simple d’interrompre ou de résilier son abonnement. Dans l’onglet ‘Compte’, on retrouve les deux boutons dans l’encart ‘Abonnement et facturation’, qui est le premier à apparaître. Il suffit ensuite de suivre les indications.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte