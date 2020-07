Epic Games a annoncé l'organisation d'un nouvel événement dans Fortnite. Après la diffusion du film Batman Begins, la communauté pourra assister à We The People, centré sur la question du racisme aux États-Unis.

Fortnite est plus que jamais en train de devenir une plateforme de divertissement et d’expression. Il y a quelques jours, les fans du Battle Royale ont pu découvrir le film Batman Begins, réalisé par Christopher Nolan, grâce à une séance de cinéma gratuite improvisée. Cette initiative sera suivie par une autre, annoncée dans un communiqué publié le 3 juillet.

Samedi 4 juillet, soit demain, la communauté de Fortnite pourra assister à We The People, « une série d’entretiens qui souhaite faire évoluer le débat sur la question raciale aux États-Unis avec des intervenants du milieu des affaires, des médias, de la musique et du divertissement ». En France, la première diffusion débutera à très exactement 15h46, soit 8h46, heure du Centre d’Amérique du Nord (en référence aux 8min46 de supplice ayant conduit à la mort tragique de George Floyd).

Quand ? Le 4 juillet 2020 à 15h46.

Le 4 juillet 2020 à 15h46. Où ? Dans Fortnite.

Dans Fortnite. Quoi ? La diffusion de We The People.

Comment assister à We The People dans Fortnite ?

Pour voir gratuitement We The People, il faut commencer par récupérer Fortnite. Le titre développé par Epic Games est disponible sur une multitude de plateformes : iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Si jamais vous n’avez pas accès au jeu vidéo, n’hésitez pas à vous rendre sur YouTube ou Twitch : certains streamers ne manqueront pas de retransmettre We The People en direct.

Une fois dans Fortnite, il suffit de se rendre dans le mode Fête royale — qui désactive les combats et les constructions — à l’horaire indiqué. La diffusion a lieu sur le grand écran, situé à l’ouest de la carte. Epic Games précise : « We The People sera rediffusé tout au long de la journée du samedi 4 juillet, à raison d’une fois toutes les deux heures. » Numerama a demandé au studio si l’événement sera proposé en français (au moins avec des sous-titres) et nous sommes dans l’attente d’une réponse.

La participation d’Epic Games au mouvement Black Lives Matter

Présenté par Van Jones, We The People donne la parole à des personnalités afin de faire avancer le débat sur la problématique du racisme aux États-Unis. Ensemble, Elaine Welteroth (ancienne rédactrice en chef de Teen Vogue), Jemele Hill (autrice pour The Atlantic), Killer Mike (rappeur, auteur-compositeur, visionnaire) et Lil Baby (jeune prodige du hip-hop) aborderont la question du racisme dans différentes sphères publiques (média, sport…). En offrant une telle exposition à We The People (Fortnite pèse 350 millions de joueurs), Epic Games participe au mouvement Black Lives Matter. Le studio avait déjà fait disparaître toutes les voitures de police de son île, en plein débat sur les violences policières.

À lire : Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite

Crédit photo de la une : Epic Games