Après avoir été repoussée, la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite est enfin là. « Bienvenue sur les flots !»

La dernière saison datait du 20 février dernier, soit une éternité pour Fortnite, encore plus après plusieurs mois de confinement qui ont pu donner l’impression que le temps s’écoulait encore plus lentement qu’à l’accoutumée.

Après avoir été repoussée deux fois, la saison 3 du chapitre 2 du jeu de survie et de construction est enfin là, ce mercredi 17 juin 2020. Comme d’habitude, la mise à jour a eu lieu à 10 heures (heure française) et elle a pour effet de surcharger les serveurs ; armez-vous donc d’un peu de patience avant d’espérer jouer à la nouvelle version de Fortnite. « Qui dit nouvelle saison, dit gros patch. Le téléchargement sera plus conséquent que pour des mises à jour régulières ! » a prévenu le jeu.

La saison 2 était consacrée à une thématique d’espionnage : on retrouvait des bases espionnes éparpillées sur la carte, gardées par des PNJ armés jusqu’aux dents, qu’il fallait assommer ou éliminer pour leur dérober des armes puissantes. Cette fois, place aux vagues.

La thématique des flots

La thématique de cette saison 3 tourne autour de l’eau : comme on l’avait déjà observé la veille, la tempête violette historique a déjà été remplacée par un tsunami, qui engloutit peu à peu la map et force les joueurs à nager pour s’en échapper.

La nouvelle carte de la saison 3, chapitre 2 de Fortnite

La carte de la nouvelle saison de Fortnite est à présent sous l’eau, mais cela ne devrait pas durer très longtemps : « Au fil du temps et de la décrue, de nouveaux lieux seront révélés. Et alors que les routes redeviendront praticables, vous trouverez de nouveaux moyens de vous déplacer », prévient Epic Games dans son billet de blog. Chaque semaine, l’eau commencera en effet à baisser.

LA MAP A 7 STAGES ET RECHANGERA ELLE NE SERA PLUS INONDEE #fortniteseason3 #fortnite pic.twitter.com/DAMOBwCcmb — Toxiq / Leaker Fortnite France 🇫🇷 (@Toxiq71216977) June 17, 2020

Sur la nouvelle carte, on retrouve encore quelques lieux historiques, mais beaucoup ont été englouti, ou bien se retrouvent esseulés au milieu de bandes d’eau.

Nouveaux lieux

Une nouvelle base d’espion a vu le jour, tandis que l’Autorité au centre de la carte est désormais protégée par des grandes murailles.

Nouvelles armes et véhicules

Dans la bande-annonce du passe de combat, on observe qu’il y aura de nombreux nouveaux moyens de se déplacer dans Fortnite (en plus du fait qu’il faudra plus nager qu’auparavant), dont l’ajout de voitures/jeeps mais aussi la possibilité de s’harnacher à un requin (oui) et se laisser porter en faisant du ski nautique .

Comme l’ont repéré plusieurs observateurs, certains objets appréciés des joueurs font leur retour, comme les « splash » (qui rendent de la vie dans une zone donnée à vous et vos coéquipiers), le sniper coup par coup ou la mitraillette P90.

Le sniper coup par coup fait son grand retour lui aussi ! #Fortnite #fortniteseason3 pic.twitter.com/OTBSDsVeJE — Pixi eSports ⚡️ (@Pixi_off) June 17, 2020

Les splashs sont de retours ! ! ! pic.twitter.com/uCVQOkPtoM — Yanteh – French Fortnite Leaker (@Yanteh_) June 17, 2020

Passe de combat

Une des nouveautés du passe de combat sera la possibilité de façonner comme vous le souhaitez votre propre parapluie, celui qui vous permet d’amortir votre chute lorsque vous sautez du bus en début de partie, ou que vous vous projetez dans les airs au cours d’une partie.

Epic Games donne également la possibilité de débloquer de nouveaux personnages/skins, comme Aquaman et un bébé chat-robot, directement inspiré de Meowscles, le gentil chat héros de la saison précédente.

Crédit photo de la une : YouTube/Fortnite