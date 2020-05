GTA V est offert gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'au 21 mai. On vous explique comment le récupérer.

Rockstar Games a vendu 120 millions de GTA V depuis son lancement en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Vous n’y avez pas encore joué depuis tout ce temps ? La plateforme de distribution Epic Games Store l’offre sur PC du 14 au 21 mai. Il ne s’agit pas d’une version d’essai, mais bien du jeu complet. Cela veut dire qu’il sera éternellement à vous une fois que vous l’aurez récupéré.

Au cas où vous ne le sauriez pas, GTA V est un jeu en monde ouvert avec un contenu immense (missions scénarisées, objectifs annexes…). Il comporte également une partie multijoueur baptisée GTA Online, régulièrement mise à jour et rassemblant tous les jours beaucoup de monde. En bref, il est possible de passer des heures et des heures dans GTA V — sans même s’en rendre compte.

Pour obtenir GTA V sans dépenser un seul centime, vous n’avez pas besoin d’un abonnement payant :

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le site est assailli : si vous avez une erreur 500, c’est normal… Epic Games a d’ailleurs confirmé l’afflux brutal de connexions à 17 heures.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.

We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.

— Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2020