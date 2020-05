Le jeu vidéo très apprécié GTA V va être proposé gratuitement aux utilisateurs de l'Epic Games Store. Pour la plateforme de ventes, c'est un grand coup.

Il y a quelque chose qui se trame du côté de l’Epic Games Store : selon plusieurs bruits de couloir, le prochain jeu offert aux utilisateurs sera… GTA V, le blockbuster de Rockstar Games écoulé à plus de 120 millions d’exemplaires. Un tweet — effacé au moment où nous écrivons ces lignes, mais capté par plusieurs internautes — a vendu la mèche avant l’heure. Le rendez-vous est pris pour ce jeudi 14 mai, à 17 heures, heure française.

« Obtenez GTA V gratuitement sur PC jusqu’au 21 mai. Il sera vôtre pour toujours sur l’Epic Games Store », indique le tweet qui devrait être republié au moment où ce sera officiel. Compte tenu des éloges reçues par GTA V depuis son lancement en 2013 sur PS3 et Xbox 360, il s’agit d’un gros coup pour Epic Games.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

GTA V bientôt gratuit sur l’Epic Games Store

Sur le compte Twitter de l’Epic Games Store, on peut découvrir un teaser qui appuie la fuite : depuis le 7 mai, un gros coffre fort est épinglé. Derrière ses portes — où il est inscrit ‘Free Game’ — se cache forcément une grosse annonce. Elles devraient donc s’ouvrir sur une courte vidéo de GTA V et l’officialisation de sa gratuité pendant une semaine. Ce n’est pas la première fois qu’Epic Games se montrerait aussi généreux : en septembre 2019, l’excellente trilogie Batman : Arkham et trois jeux LEGO avaient été offerts.

Bien sûr, on pourrait se dire que tout le monde possède déjà une copie de GTA V — tout du moins les joueurs intéressés par le titre disponible sur PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC. Mais les bilans financiers de Take-Two Interactive prouvent qu’il continue de se vendre malgré le poids des années. Selon un article de GameSpot publié le 6 février dernier, 20 millions d’exemplaires ont trouvé preneur l’année dernière. Et quand on regarde la page des meilleures ventes Steam en 2019, il fait partie de la catégorie Platine (lire : les jeux les plus écoulés).

Pour télécharger GTA V sans rien payer le moment venu, il faudra avoir pris soin d’activer l’authentification à deux facteurs. Elle est temporairement obligatoire sur l’Epic Games Store pour sensibiliser à la sécurisation de son compte.

Crédit photo de la une : Rockstar