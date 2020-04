Fortnite et le rappeur Travis Scott se sont associés pour une tournée événement au sein du Battle Royale. La première date européenne est prévue pour aujourd'hui.

Nous vivons dans une époque étrange où les artistes peuvent se servir d’un jeu vidéo comme d’une plateforme de communication. Dans la nuit du 23 au 24 avril, le rappeur Travis Scott s’est invité dans Fortnite pour sa première date d’une tournée virtuelle, centrée sur la diffusion de son nouveau morceau intitulé Astronomical. Vous avez loupé l’événement ? Pas de panique, le deuxième mini concert, prévu pour le fuseau horaire européen, a lieu aujourd’hui.

La deuxième apparition de Travis Scott a lieu ce vendredi 24 avril, à 16h, heure française. Il poursuivra sur sa lancée le 25 (à 6h du matin puis à 17h) avant de clôturer sa tournée le 26 (à minuit). Ce qui veut dire que vous avez plusieurs occasions de vivre le spectacle, au cas où vous ne seriez pas disponible à l’une des dates choisies.

Over 12.3 million concurrent players participated live in Travis Scott's Astronomical, an all-time record ! Catch an encore performance before the tour ends : https://t.co/D7cfd2Vxcc — Fortnite (@FortniteGame) April 24, 2020

Comment assister au concert de Travis Scott dans Fortnite ?

Pour voir le show de Travis Scott, il faut commencer par télécharger Fortnite. On rappelle que le jeu développé par Epic Games est disponible sur une multitude de plateformes : iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Il existe aussi une alternative : guettez les chaînes des vidéastes populaires, qui se feront un plaisir de diffuser en direct l’événement via une plateforme de streaming (Twitch, Mixer).

Dans son communiqué datant du 20 avril, le studio précise que « l’ouverture des portes aura lieu 30 minutes avant chaque spectacle » et qu’il y a une « capacité d’accès » limitée. Toutefois, il n’y a pas de raison de s’inquiéter d’avoir une place, puisque le premier concert a rassemblé 12,3 millions de personnes sans problème, selon le chiffre annoncé par Epic Games dans un tweet publié le 24 avril. Il s’agit bien évidemment d’un record pour une initiative du genre, éclipsant les 10,7 millions de fans ayant assisté au concert de Marshmallow.

Où se trouve la scène sur la carte ? À Sweaty Sands, soit au nord-est, endroit qui réunit un groupe de petites îles.

Concert de Travis Scott : à quoi s’attendre ?

Fortnite n’en est pas à son premier concert in-game, ni à son premier événement qui permet aux joueurs de découvrir un contenu inédit ensemble (un extrait de Star Wars : L’Ascension de Skywalker avait été diffusé avant la sortie du film). Comme une date est passée, des vidéos complètes circulent déjà sur YouTube. On vous déconseillera de les regarder si vous désirez garder la surprise intacte. Et on dira simplement ceci : il s’agit d’un vrai show, avec les décors qui évoluent en temps réel au gré de multiples effets visuels qui entourent un Travis Scott géant, se baladant sur la carte en chantant des chansons. La performance dure une bonne dizaine de minutes et que les joueurs se rassurent : les tirs sont désactivés pendant ce laps de temps (avant le show, on peut ressusciter).

Celles et ceux qui participeront à l’une des représentations d’Astronomical recevront en cadeau le planeur Cyclone Astroworld et deux écrans de chargement. Il existe aussi des défis dédiés pour débloquer des équipements gratuits. Pour terminer, Travis Scott va devenir une icône, réaction qui sert à communiquer rapidement avec les autres.

Crédit photo de la une : Epic Games