Epic Games et Disney se sont associés en vue de diffuser un extrait exclusif de Star Wars 9 dans Fortnite. Vous l'avez loupé ? Le voici.

Samedi 14 décembre au soir, il fallait être connecté à Fortnite pour ne pas louper un événement très important dans l’histoire des jeux vidéo : la diffusion d’un extrait exclusif de Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Vous n’avez pas pu vous rendre disponible ? Pas de panique, IGN a enregistré le clip et l’a publié sur YouTube.

La vidéo ne dure pas plus d’une minute et nous montre une séquence où Poe, Finn et Rey infiltrent un vaisseau ennemi — non sans occire quelques Stormtroopers au passage (dans la plus pure tradition Star Wars). On retiendra moins les images projetées (pas d’effet waouh) que l’initiative en elle-même.

Car, bien évidemment, cet événement Star Wars a attiré du monde, beaucoup de monde. Au point que les serveurs ont été en souffrance, obligeant Epic Games à retarder la diffusion de quelques minutes (comme il l’a annoncé sur Twitter). Les problèmes de connexion ont duré et, en raison de la gêne occasionnée, le studio a décidé d’offrir le planeur à l’effigie d’un vaisseau Star Wars à tout le monde.

Wow ! Unprecedented demand to get into Fortnite. We had to delay until 2:10 PM ET to let in more players.

Thanks for your patience, as a thank you, everyone will get the glider !

— Fortnite (@FortniteGame) December 14, 2019