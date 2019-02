Marie Turcan - il y a 2 heures Pop culture

Le DJ Marshmello a donné un concert en direct sur Fortnite. Plus de 10 millions de joueurs se seraient connectés au même moment pour y assister.

« Comment ça va Fortnite ? Merci d’être venus si nombreux pour entrer dans l’Histoire avec moi », s’est exclamé le producteur et DJ Marshmello au début de son set, le samedi 2 février 2019. Pour la première fois, un artiste s’est produit sur une scène virtuelle dans un jeu vidéo en direct. Marshmello est ainsi apparu sous forme d’avatar à l’intérieur de Fortnite, le jeu phénomène devenu incontournable en un an.

Une trêve de 10 minutes pendant le jeu

Ce tout premier concert virtuel en direct dans un jeu vidéo aurait rassemblé plus de 10 millions de joueurs et joueuses en simultané, sans compter celles et ceux qui ont suivi l’événement en direct sur Twitch. Pour rappel, le mode Battle Royale de Fortnite propulse 100 personnes sur une île, qui doivent ensuite s’éliminer.

Ce 2 février, les joueurs ont donc pu se réunir devant la scène virtuelle installée au niveau du quartier Pleasant Park. Le concert a duré 10 minutes. Dans les vidéos diffusées par les steamers, on voit que la majorité des joueurs respectent la « trêve » pour profiter du concert. Il s’agissait d’une performance en direct, diffusée dans toutes les parties au même moment.

Far From Alone : Sources are telling me there were more than *10 million concurrent players* watching the @marshmellomusic concert in @FortniteGame today – on top of the millions watching online. What a moment for gaming ! pic.twitter.com/fkrPNjSC9I — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 3, 2019

Ce genre de performance fait évidemment penser à Second Life, la plateforme sortie en 2003 sur laquelle les internautes pouvaient se créer un avatar à leur effigie et interagir avec d’autres inconnus. À l’époque, des mises en scènes et performances avaient déjà été organisées, mais aucune de l’envergure du concert sur Fortnite de ce 2 février 2019.

Epic Games avait mis les petits plats dans les grands pour l’occasion : les joueurs pouvaient gagner des améliorations cosmétiques, comme une pioche spécifique à l’effigie du personnage Marshmello s’ils parvenaient à terminer un défi.

Complete your Showtime Challenges now to earn the Marshy Smasher Pickaxe and more ! pic.twitter.com/FXe1hngyJc — Fortnite (@FortniteGame) February 2, 2019