Le service de SVoD d’Apple, nommé sobrement Apple TV+, n’est pas encore très fourni, mais on y trouve d’excellentes séries. À partir du 10 avril à 23 heures, vous pourrez en découvrir certaines intégralement et gratuitement. Apple a annoncé que ces créations originales seraient disponibles pour toutes et tous, sans préciser dans sa communication officielle si cela avait un rapport avec l’épidémie de coronavirus.

Cela semble tout indiqué, dans la mesure où plusieurs géants du divertissement ont accompagné les mesures de confinement par des mises à disposition gratuites similaires. Il se pourrait également que l’actualité coïncide avec un plan de longue date pour mieux faire connaître le service, qui reste encore assez confidentiel aujourd’hui par rapport aux mastodontes Disney+ et Netflix.

La liste des séries disponibles gratuitement

Quoi qu’il en soit, vous aurez la possibilité ce soir d’accéder en intégralité aux contenus suivants :

Little America, la fiction inspirée d’histoire vraies suivant des migrants aux États-Unis. Certains épisodes sont vraiment excellents (The Cowboy, The Silence, The Son, par exemple).

For All Mankind, l’excellente série qui dessine l’histoire de l’Humanité autour d’un moment clef altéré : l’URSS a gagné la course à la Lune. Une histoire bien plus sociale et politique que science-fictive, qu’on a adorée.

Dickinson, la série historique complètement barrée, jouée avec tous les codes modernes du teen show. Un coup de cœur de la rédaction.

Servant, la série horrifique de M. Night Shyamalan. Ce n’est ni très bon, ni très surprenant. Mais c’est gratuit !

The Elephant Mother, le film documentaire qui suit une matriarche éléphant. Touchant.

Snoopy dans l’espace, série pour les enfants en collaboration avec la Nasa. Extrêmement bien écrite, avec ce qu’il faut de pédagogie pour ne pas être ennuyeuse.

Helpsters, la nouvelle série des créateurs de Sesame Street. Moins connu en France que les Minikeum’s, pas sûr que les jeunes accrochent.

Le secret de la plume, une série d’enquête fantastique adressée aux enfants.

Pour y accéder, rien de plus simple : il vous suffit de vous connecter sur l’app Apple TV disponible sur tous les appareils Apple disposant d’un écran (Watch exceptée) et de commencer la lecture. Notez également que l’app est disponible sur une série de téléviseurs Samsung et LG et sur les appareils Amazon Fire TV.

Crédit photo de la une : Apple