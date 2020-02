Comme promis par Apple, certains téléviseurs LG récents ont désormais accès à l'application Apple TV, qui donne la possibilité aux propriétaires de profiter des contenus Apple TV+. Une excellente nouvelle.

webOS, le système d’exploitation maison des téléviseurs LG, est loin d’être le meilleur du marché (où est MyCanal ?). Mais le constructeur coréen vient de frapper un grand coup en officialisant l’arrivée de l’application Apple TV. Dans son communiqué publié le 4 février, la multinationale précise que, pour le moment, seuls les produits OLED et NanoCell sortis en 2019 bénéficient de cette fonctionnalité. Les modèles de 2018 en profiteront plus tard dans l’année. Les produits disponibles en 2020 seront compatibles dès leur lancement.

L’application Apple TV est susceptible d’améliorer l’expérience utilisateur des propriétaires d’un téléviseur LG. En effet, outre les films et séries proposés à l’achat ou en location, elle permet de s’abonner à Apple TV+, la plateforme de streaming lancée en fin d’année dernière par la firme de Cupertino. Cette nouveauté est une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas investir dans une Apple TV. Et cela constitue, en prime, un Cheval de Troie intéressant pour Apple. S’il y a un risque de cannibalisation avec les ventes de la box Apple TV, l’entreprise a aujourd’hui tout intérêt à rendre Apple TV+ accessible par l’intermédiaire d’un maximum d’appareils (plus d’exposition, donc plus d’abonnements). Notamment, hors de l’écosystème captif d’Apple.

Les téléviseurs LG ont accès à Apple TV+

LG n’est pas le premier constructeur à intégrer Apple TV à son portail d’applications. Son concurrent Samsung l’a fait avant lui, avec une différence notable tout de même : contrairement aux téléviseurs Samsung, les produits LG épousent le format HDR Dolby Vision — celui également choisi par Apple. Comprendre : les contenus Apple TV+ s’affichent encore mieux sur les dalles LG. Dans sa description, la firme ne manque pas de souligner cette distinction.

Toutefois, l’application Apple TV n’est en rien un substitut total de l’Apple TV (l’objet). La box est beaucoup mieux fournie en termes de fonctionnalités (exemple : il y a MyCanal) et de services. On pense par exemple à Apple Arcade : le catalogue de jeux vidéo par abonnement reste, pour l’heure, une exclusivité des appareils conçus par Apple.

On rappelle que les téléviseurs LG sont aussi compatibles avec HomeKit pour l’intégration à la domotique, et avec AirPlay 2 pour streamer du contenu depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.

