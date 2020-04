À son lancement en France, Disney+ permettra de regarder 13 des 22 films du Marvel Cinematic Universe. Dans quel ordre les regarder ? On vous aide à y voir plus clair.

Disney+ est enfin disponible en France. La plateforme de streaming de Disney, qui cherche à marcher sur les plates-bandes de Netflix et Amazon Prime Video, a un gros argument à faire valoir. La multinationale possède de nombreuses licences phares, notamment celles des superhéros Marvel (à quelques exceptions près, comme Spider-Man). Toutefois, chronologie des médias oblige, les 22 films qui constituent ce qui est appelé le Marvel Cinematic Universe ne sont pas disponibles en France.

Au lancement de Disney+, il y en a 13 qui peuvent être visionnés à l’envi. Il y a déjà des absences notables, voire regrettables. Pour bénéficier de l’intégrale (à date, puisque d’autres films sont prévus), il faudra que la multinationale respecte la chronologie des médias (36 mois entre la sortie en salle et la diffusion sur une plateforme de SVOD) et renégocie certains accords noués bien avant son rapprochement avec Marvel (accords qui ont par exemple privé le MCU des X-Men).

Peut-être allez-vous découvrir le Marvel Cinematic Universe grâce à Disney+. Si tel est le cas, il est nécessaire de respecter une chronologie pour bien comprendre les nombreux enjeux étalés sur une longue période (de 2008 à 2016 en ce qui concerne l’échantillon Disney+). Pour vous aider à y voir plus clair et ne pas perdre le fil conducteur, nous vous proposons trois chronologies : celle du cinéma, celle des événements et une dernière qui va à l’essentiel.

À noter que Disney+ diffuse d’autres films Marvel, ceux produits par la Fox. Il s’agit des deux trilogies X-Men, des deux premiers spin-off consacrés à Wolverine et des deux premières adaptations des 4 Fantastiques. Ces blockbusters ne font pas partie du Marvel Cinematic Universe.

La chronologie de sorties au cinéma

L’ordre le plus simple dans lequel regarder les films Marvel est celui lié au calendrier de sorties. Pour qui n’aimerait pas se prendre la tête, il suffit de suivre le planning de diffusion dans les salles obscures et de respecter les phases. La chronologie des événements ne sera pas respectée mais, au moins, vous découvrirez le Marvel Cinematic Universe comme celles et ceux qui se sont rués dans les salles obscures chaque jour J. C’est une solution de facilité, ce qui ne veut pas dire que c’est une mauvaise idée.

Voici l’ordre de sorties dans les salles (au 7 avril 2020) :

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America : First Avenger (2011)

Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor : Le monde des Ténèbres (2013)

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America : Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

La vraie chronologie

Contrairement à ce que nous pourrions croire, Marvel n’a pas toujours respecté la chronologie du récit. Si les quatre films Avengers se suivent, les longs métrages développés entre eux ont une timeline beaucoup plus décousue. Le meilleur exemple est sans conteste Captain American : First Avenger. Puisqu’il se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, il constitue, dans les faits, la première pierre posée. Pourtant, dans le calendrier de sorties, il est le cinquième long métrage proposé aux spectateurs.

La chronologie alambiquée du MCU a même créé quelques anomalies, comme la mention du personnage Stephen Strange dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver ou le flou temporel entourant Spider-Man : Homecoming (comment peut-il se dérouler huit ans après Avengers et avant Avengers : Infinity War si Infinity War se passe six ans après Avengers ?). Fort heureusement, le livre intitulé Marvel Studios : The First Ten Years précise la chronologie des différents événements, ce qui permet de mieux placer chaque film dans un ordre logique. Pour faire simple, l’idée est d’abord de suivre le Tesseract — l’un des artefacts convoités par Thanos, le grand méchant — puis la création des Avengers et la découverte des autres pierres de puissance jusqu’à la confrontation finale. Ce sont elles qui constituent le ciment du Marvel Cinematic Universe et qui lient les films — mais pas tous — entre eux.

Voici la vraie chronologie quand on se fie aux événements (au 7 avril 2020) :

Captain America : First Avenger (2011)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor : Le monde des Ténèbres (2013)

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America : Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Vous remarquerez que l’ordre change peu par rapport au calendrier de sorties. C’est tout simplement parce que Disney+ n’a pas (encore) l’intégralité du MCU à proposer à ses abonnés. Il faut dès lors comprendre que les choses se compliqueront à mesure que le catalogue s’enrichira. Par exemple, Les Gardiens de la Galaxie 2 est à regarder directement après Les Gardiens de la Galaxie, alors qu’il est sorti bien plus tard et que plusieurs films les séparent.

La chronologie ‘Je n’ai pas le temps’

Faut-il voir tous les films pour apprécier et comprendre les contours du MCU ? Non. De Iron Man (2008) à Avengers : Endgame (2019), les 22 films sont loin d’être tous indispensables. Si vous désirez simplement suivre l’intrigue principale, il n’y a pas besoin de tout regarder.

Voici la chronologie des indispensables pour le MCU (au 7 avril 2020) :

Captain America : First Avenger (2011)

Iron Man (2008)

Thor (2011)

Avengers (2012)

Thor : Le monde des Ténèbres (2013)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Captain America : Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Cet article sera mis à jour à mesure que le catalogue s’étoffera. Au 7 avril 2020, Disney+ propose 12 des 22 films du MCU.

