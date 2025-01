Lecture Zen Résumer l'article

Spider-Man est l’un des super-héros les plus populaires du monde. Le personnage a déjà eu droit à de nombreuses adaptations au cinéma, et a été incarné par trois acteurs. Cette profusion de longs métrages dédiés à l’homme-araignée vous intimide ? Voici un guide de visionnage pour s’en sortir.

Les acteurs Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ont un point commun : ils ont tous enfilé le costume de Spider-Man, et dans plus d’un film. Le super-héros de Marvel est l’un des plus populaires au monde et, à l’instar d’une figure comme Batman ou Superman, a connu plusieurs adaptations au cinéma.

Tant et si bien que Spider-Man compte aujourd’hui huit films différents, sans compter les films d’animation et ses apparitions dans d’autres projets annexes (grâce au Marvel Cinematic Universe). Aujourd’hui, un néophyte aurait largement de quoi s’y perdre. Notre guide de visionnage va vous aider à y voir plus clair et à tout binge-watcher dans un ordre adéquat.

Spider-Man (2002) // Source : Columbia TriStar Films

Comment s’y retrouver dans les tous les films Spider-Man ?

Les films Spider-Man se divisent en trois catégories :

La trilogie avec Tobey Maguire ;

Les deux films avec Andrew Garfield ;

Les films dans lesquels Tom Holland apparaît (trois pour le moment, mais un quatrième est prévu).

Chaque acteur est lié à une adaptation propre, avec ses codes, son ton et son univers. Vous pouvez regarder les films avec Tobey Maguire avant ou après ceux avec Andrew Garfield. En revanche, il vaut mieux visionner ceux avec Tom Holland en dernier, car sa dernière aventure en date, baptisée Spider-Man: No Way Home, réunit les trois acteurs grâce à l’astuce du multivers. Si vous n’avez pas vu les précédents films avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, vous pouvez être un peu confus devant certaines scènes et manquer toutes les références et subtilités.

On vous conseille de commencer par la trilogie de Sam Raimi, avec Tobey Maguire dans le rôle titre. Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) et Spider-Man 3 (2007) constituent une proposition réussie, avec une maîtrise cinématographique inouïe à une époque où les films de super-héros étaient loin d’être nombreux. Sam Raimi a une vraie patte, et aborde des thématiques sérieuses tout en assurant le spectacle.

Spider-Man (2002). // Source : Columbia TriStar Films

Ensuite, place à The Amazing Spider-Man (2012) et The Amazing Spider-Man 2 (2014), les deux adaptations avec Andrew Garfield. Le ton est bien plus léger, avec une interprétation parfaite de l’acteur, à l’aise dans le rôle de Peter Parker (plus gaffeur, drôle et touchant). Accrochez-vous quand même, car les films sont médiocres, surtout le second, qui plus est en comparaison de la trilogie de Sam Raimi. Si les films avaient été bien reçus, Andrew Garfield n’aurait pas raccroché le costume si vite.

The Amazing Spider-Man (2012). // Source : Sony Pictures

Les choses deviennent plus complexes pour le Spider-Man de Tom Holland, parce qu’il appartient au Marvel Cinematic Universel, via un partenariat entre Sony Pictures, qui a les droits, et Disney. Ainsi, il apparaît pour la première fois dans Captain America: Civil War, avant son propre film. L’idée est alors de regarder tous les blockbusters du MCU dans lequel il apparaît, car certains événements s’entrecoupent.

Soit, dans l’ordre :

Spider-Man : Far From Home (2019). // Source : Sony Pictures

Vous l’aurez compris, il suffit en réalité de suivre l’ordre des sorties au cinéma, de Spider-Man (2002) à Spider-Man: No Way Home (2021). On vous épargne en revanche les adaptations ridicules de Venom, Morbius, Madame Web ou encore Kraven — des personnages de l’univers Spider-Man qui se retrouvent bâclés par l’appétit financier de Sony Pictures.

Où voir les films Spider-Man en streaming ?

Spider-Man (disponible sur Netflix, Max et myCanal)

Spider-Man 2 (disponible sur Max et myCanal)

Spider-Man 3 (disponible sur Max et myCanal)

The Amazing Spider-Man (disponible sur Netflix et myCanal)

The Amazing Spider-Man 2 (disponible sur Netflix et myCanal)

Captain Amercia: Civil War (disponible sur Disney+)

Spider-Man: Homecoming (disponible sur Netflix)

Avengers: Infinity War (disponible sur Disney+)

Avengers: Endgame (disponible sur Disney+)

Spider-Man: Far From Home (disponible sur Netflix)

Spider-Man: No Way Home (disponible sur Netflix)

Oui, il faut multiplier les abonnements pour tout voir…

Et les films d’animation, alors ?

En plus des films en prises de vues réelles, il est possible de se délecter de deux adaptations en animation,avec Spider-Man: New Generation (2018) et Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023). Ils valent vraiment le coup d’œil, avec une direction artistique est ébouriffante, et un récit modernisé et rafraichissant. Un troisième opus est en cours de production. On l’attend pour 2025 ou 2026.

