Beaux, accessibles et intelligents : voici notre sélection des meilleurs jeux que vous pouvez télécharger sur votre smartphone.

Il n’y a pas que sur console que l’on trouve des bons jeux vidéo. Alors que la population française est confinée chez elle à cause de la pandémie de coronavirus, l’heure est au divertissement intra-muros, bien calé sur un canapé ou dans un lit.

Si vous cherchez des jeux sur smartphones, accessibles, pas trop chers et tout de même très stimulants, nous avons dressé une liste des meilleures apps à télécharger.

Les 7 jeux sur smartphones incontournables

Monument Valley, le top du top

Si vous n’avez pas encore joué à Monument Valley, foncez. Si vous avez déjà joué à Monument Valley, jouez-y à nouveau ! Le jeu sorti en 2014 est un modèle d’intelligence et de beauté. Aérien, mystique avec une pointe de mélancolie, il vous poussera à explorer des puzzle en plusieurs dimensions et à penser en-dehors des clous pour les résoudre. Une suite, Monument Valley 2, est sortie en 2017.

Lumino City, pour réfléchir dans de beaux paysages

Développé par State of Play Games en 2014, Lumino City est un petit jeu qui peut vous durer un bon moment, entre les énigme à résoudre et le joli paysage à observer. Les décors ont été entièrement créés en carton, version grandeur nature, puis filmés en gros plan avant d’y ajouter le personnage principal, Lumo. Bonus, il est en promotion en ce moment sur Android à seulement 2,19 euros.

Old Man’s Journey, pour s’évader

Old Man’s Journey peut être terminé en moins de deux heures. Et pourtant il vaut totalement son prix. L’expérience invite au voyage (comme son nom l’indique habilement) et à se poser calmement : ne le rushez pas, ce serait aussi contre-productif que frustrant. Guidez ce vieil homme à travers des paysages doux et colorés et laissez-vous porter par la musique relaxante.

Cube Escape, tout en énigmes, noirceur et absurdité

Cube Escape n’est pas du tout basé sur le même modèle que les autres jeux de ce guide : il faut aussi résoudre des énigmes, mais l’ambiance est lourde et l’univers surréaliste. Il s’agit d’une série de jeux 100 % gratuits (il existe une dizaine de déclinaisons) qui pourront vous tenir des heures et des heures tant certains puzzle sont difficiles à résoudre. Alors, vous serez peut-être tentés de tricher et chercher les astuces en ligne, et on ne vous en voudra pas… Mais tentez de résister le plus longtemps possible à l’appel de la solution facile ! Attention, certains dessins peuvent être sanglants.

Gris, pour accepter la mélancolie

Gris est d’abord sorti sur ordinateur et console en décembre 2018, avant d’être adapté sur iOS en août dernier. Nous avions testé cette pépite incontournable sur Switch, qui raconte le deuil à travers un cheminement laborieux, dans un univers magnifique et sur une bande-son impeccable. La durée de jeu (3 heures maximum) est courte, mais la claque émotionnelle est transcendante.

Florence, pour l’histoire

Après avoir travaillé sur Monument Valley, Ken Wong s’est plongé dans un autre projet avec la même idée en tête : proposer un jeu non violent et intelligent. Ici, les aspects de jeu ne sont là que pour servir l’histoire. L’objectif n’est pas d’enchaîner les réussites, d’ailleurs, vous ne pouvez pas vraiment perdre. Mais l’expérience tactile, ponctuée de petits puzzles et assemblages faciles, permet de s’immerger complètement dans la vie de Florence et de ressentir au plus près ce qu’elle ressent. Notez toutefois que le jeu est très court.

Pascal’s Wager, le plus ambitieux

Pascal’s Wager ne dénoterait pas du tout sur une console ou un PC. Présenté pendant une conférence Apple, ce qui est toujours porteur de grandes ambitions, il prend la forme d’un dérivé de Dark Souls avec un contenu et un gameplay à la hauteur. S’il manque d’un supplément d’âme, il a suffisamment d’arguments pour captiver. Seul hic ? Sans manette, ce n’est pas même pas la peine d’y songer. Heureusement, il est aujourd’hui très facile d’en connecter une à un iPhone ou un iPad.