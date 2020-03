Envie de vous changer les idées pour oublier la sombre période du moment ? Rien de mieux qu'un petit trip vidéoludique feel good. Simplement pour rire et/ou s'évader.

Comme l’ont montré les chiffres de Steam du week-end et les problèmes rencontrés par le Xbox Live et Nintendo, les gens se dirigent vers les jeux vidéo pour passer le temps durant le confinement. Mais tout le monde n’a pas forcément envie de prendre part à une expérience violente et/ou déprimante. Il existe aussi des alternatives pour penser à autre chose.

C’est l’idée de notre sélection feel good, qui permet à tout un chacun d’oublier, l’espace de quelques heures, la crise qui occupe nécessairement l’espace médiatique. On a choisi 5 titres qui, à nos yeux, s’inscrivent dans différentes catégories pour varier un maximum les plaisirs.

Cinq jeux vidéo feel good pour passer le temps chez soi

Flower (PS4, PC, iOS)

Y a-t-il plus feel good que Flower ? Dans ce jeu développé par thatgamecompany, on incarne… le vent, alors chargé de déplacer un pétale de fleur qui sera peu à peu suivi par d’autres. On peut difficilement faire plus simple comme gameplay, sachant qu’il suffit de se balader à son rythme dans de jolis décors qui prennent vie sous nos yeux, en fonction de nos déplacements. La musique et les graphismes participent à une expérience très relaxante, teintée d’une portée poétique. C’est court, mais rien n’empêche d’y revenir tant la bouffée d’air frais est bénéfique.

Stardew Valley (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)

Stardew Valley est un jeu de gestion qui consiste à faire les bons choix pour mener à bien son exploitation agricole, avec l’exigence qu’implique la prise de (bonnes) décisions dans un laps de temps très court. On se prend vite au jeu, qui devient chronophage (comme tous les titres du genre). En prime, l’habillage volontairement pixelisé est très mignon et donne envie d’avancer dans Stardew Valley, qui laisse le temps à certaines choses d’avancer à leur rythme.

Minecraft (PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android)

On ne présente plus Minecraft, phénomène qui rassemble chaque mois des millions de joueurs et que Microsoft a eu la bonne idée d’acquérir il y a quelques années. Développé par Mojang, ce « bac à sable » offre, comme son genre l’indique, un terrain de jeu où chacun est libre de faire un peu ce qu’il veut. Le mot d’ordre est commun à tous : explorer et (re)construire. Et quand on voit ce que certains sont capables de faire, on se dit qu’on peut lui consacrer des heures et des heures.

The Witness (PS4, Xbox One, PC, iOS)

On espère que vous aimez malmener votre matière grise. Car c’est précisément ce que demande The Witness, où on est balancé sur une île mystérieuse remplie d’énigmes répondant à différentes exigences intellectuelles (observation, logique…). Vous êtes bloqué dans une zone ? Allez tester votre cerveau ailleurs et revenez-y ensuite. N’hésitez pas non plus à vous y mettre à plusieurs pour achever l’ensemble des puzzles, qui sont parfois très, très corsés.

Untitled Goose Game (PS4, Xbox One, Switch, PC)

On vous laisse réfléchir sur le pitch d’Untitled Goose Game, dans lequel on incarne une oie ( !) qui passe son temps à enquiquiner les humains ( ! !). Derrière ce concept qui tient du grand n’importe quoi se cachent des situations toutes plus drôles les unes que les autres. Malgré une palette de mouvements restreints (ce n’est pas une super oie…), l’oiseau est capable de mettre un sacré bazar dans la vie des gens. Et c’est mieux qu’un simple jeu de l’oie.