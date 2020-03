Comme d'autres événements majeurs avant lui, l'E3 2020 va être annulé face aux risques liés à l'épidémie de coronavirus. Il s'agit bien évidemment d'un coup dur pour l'industrie vidéoludique.

« Annulez vos billets et vos hôtels pour l’E3 », peut-on lire sur le compte Twitter de Devolver Digital le 11 mars. Connaissant l’humour de l’éditeur, il pourrait très bien s’agir d’un moyen d’annoncer son absence. Sauf que son tweet corrobore des indiscrétions partagées par Ars Technica et Bloomberg, selon lesquelles le salon de jeux vidéo le plus important de l’année serait sur le point d’être annulé.

Ars Technica utilise l’indicatif et s’appuie sur différentes sources proches de l’Entertainment Software Association (ESA), en charge de la tenue de l’événement qui doit (devait ?) se dérouler du 9 au 11 juin, à Los Angeles (sachant que la Californie est placée en état d’urgence). Une annulation, plutôt qu’un simple report, est donc bien évoquée. Il s’agit bien évidemment d’un coup dur pour l’industrie, même si des gros acteurs du marché, comme Sony et Electronic Arts, n’y participent plus.

L’E3 annulé à son tour ?

Selon Bloomberg, l’officialisation devrait avoir lieu ce mercredi 11 mars, à 17h30 (heure française). En attendant, il faut se contenter du communiqué qu’avait diffusé l’ESA la semaine dernière, indiquant qu’il surveillait la situation. Le salon tel qu’on le connait depuis des années pourrait prendre la forme d’une édition diffusée via internet. Il est envisageable de voir les éditeurs habitués aux conférences se diriger vers le web pour communiquer sur leurs futurs jeux. Numerama a contacté Ubisoft à ce sujet et est dans l’attente d’une réponse. Nous avons également joint Electronic Arts pour savoir ce qui pourrait advenir de l’EA Play, son festival organisé en parallèle.

Ce serait en tout cas une très mauvaise nouvelle, surtout en cette année de transition vers une nouvelle génération de consoles. L’E3 2020 paraît être l’endroit idéal pour découvrir la Xbox Series X et la PlayStation 5 dans les meilleures conditions, à quelques mois de leur lancement. Les éditeurs et constructeurs vont devoir trouver des solutions pour communiquer autrement alors qu’il n’y a rien de mieux que les impressions d’un journaliste spécialisé pour se faire un premier avis.

L’E3 ne serait ni le premier ni le dernier événement annulé à cause du coronavirus. Avant lui, le Mobile World Congress, la Game Developers Conference et le salon automobile de Genève n’ont pas eu lieu. Et, à une échelle encore plus grande, les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient être reportés.

