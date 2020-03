PlayStation Productions a choisi HBO pour l'adaptation du jeu vidéo phare The Last of Us en série télé. Le producteur de Chernobyl est aux manettes.

En mai dernier, Sony inaugurait PlayStation Productions, un studio chargé de livrer des adaptations de jeux vidéo de qualité sur le petit comme le grand écran. Les exigences ont visiblement été entendues car l’entité s’est associée à la chaîne HBO pour développer une série The Last of Us, peut-on lire dans les colonnes de Hollywood Reporter le 5 mars.

Mieux, PlayStation Productions a frappé à la porte de Craig Mazin, créateur de la série Chernobyl, qui a beaucoup fait parler d’elle en 2019. Neil Druckmann, scénariste de The Last of Us et directeur de la suite, prendra également part au projet et c’est forcément une bonne nouvelle pour la fidélité.

Meilleure idée : une série The Last of Us sur HBO

« Neil Druckmann est sans aucun doute possible le scénariste le plus doué du jeu vidéo, et The Last of Us est son chef-d’œuvre », souligne Craig Mazin. Neil Druckmann, devenu vice-président de Naughty Dog en 2018, avait reçu des prix très importants pour l’histoire de The Last of Us (dont le Writers Guild of America Award). La série devrait couvrir les événements du premier jeu sorti en 2013 sur PlayStation 3, avec quelques éléments tirés de The Last of Us Part II, attendu pour le 29 mai sur PlayStation 4.

Le mariage entre l’univers post-apocalyptique de The Last of Us, le créateur de Chernobyl et la qualité de production de HBO a tout pour plaire sur le papier. D’autant que l’intrigue du jeu vidéo est suffisamment complexe et touchante pour faire une excellente série. Il faudra néanmoins choisir des acteurs très doués pour incarner Joel et Ellie, qui forment un duo de personnages très complémentaires dans leur fuite pour échapper à un virus (sans oublier les autres protagonistes charismatiques croisés sur leur route). Le choix du casting sera attendu au tournant, comme ce fut le cas par exemple pour Geralt, héros de The Witcher (diffusée sur Netflix).

En plus de cette série The Last of Us, une autre licence phare du studio Naughty Dog va être adaptée en film : il s’agit d’Uncharted. Le blockbuster réalisé par Ruben Fleischer (Venom) réunira Tom Holland (le Spider-Man du MCU), Mark Wahlberg et Antonio Banderas. La sortie est prévue pour mars 2021.

Crédit photo de la une : Naughty Dog Signaler une erreur dans le texte