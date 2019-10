Deux sources réputées fiables tablent sur un report de la date de sortie de The Last of Us Part II, l'un des jeux PS4 les plus attendus.

Sony serait-il allé un peu vite en besogne avec The Last of Us Part II ? Annoncée pour le 21 février 2020, l’exclusivité PlayStation 4 serait repoussée au printemps selon Jason Schreier, journaliste très fiable chez Kotaku. Son information, partagée le 24 octobre, est appuyée par Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners qui évoquait la veille une mauvaise nouvelle pour un titre PS4 First Party. A priori, il s’agit de The Last of Us Part II.

Cela veut dire que The Last of Us Part II loupera probablement l’exercice fiscal en cours, qui se termine le 31 mars 2020, pour un lancement en avril ou en mai. L’officialisation du retard est attendue pour cette semaine, soit un mois après l’annonce de la première date. En termes de communication, on a connu mieux.

Il faudra attendre quelques semaines de plus pour The Last of Us Part II

Kotaku s’appuie sur deux sources proches du studio Naughty Dog pour partager son indiscrétion, qui ne manquera pas de décevoir celles et ceux impatients à l’idée de retrouver le duo Joel et Ellie. On ne tirera pas trop la sonnette d’alarme non plus : il ne s’agirait visiblement que d’un report de quelques semaines, sans doute décidé à peaufiner les derniers détails. On en voudra plutôt à Sony d’avoir, peut-être, lâché sa date trop tôt…

Cet éventuel retard fera en tout cas les affaires de Square Enix, qui lancera Final Fantasy VII Remake le 3 mars 2020 (si tout va bien). Même si The Last of Us Part II pourrait finalement être disponible à la même période que son Marvel’s Avengers (15 mai). Pour le bien de notre vie sociale et/ou de notre sommeil, on espère qu’ils n’oseront pas le commercialiser en même temps qu’un certain Cyberpunk 2077 (16 avril).

Crédit photo de la une : Naughty Dog