Sony a indiqué sur une page officielle qu'il n'était pas encore prêt à dévoiler la PlayStation 5 en intégralité. Il faudra encore patienter quelques semaines.

Contrairement à ce que certains bruits de couloir repris massivement à l’indicatif par des médias peu scrupuleux présageaient, la PlayStation 5 ne sera pas dévoilée aujourd’hui — ce mercredi 5 février 2020. Sony a ouvert une page officielle dédiée à sa nouvelle console. On peut y lire que le constructeur n’est pas « encore prêt à dévoiler complètement la nouvelle génération PlayStation ».

Pour Sony, c’est une bonne manière de couper court aux rumeurs qui tablaient sur une présentation durant le mois de février — comme ce fut le cas pour la PlayStation 4. Le site web rappelle que la PS5 est toujours attendue pour la fin d’année et invite à s’inscrire à une newsletter pour se tenir au courant de « la date de sortie, son prix et la liste des jeux prévus à son lancement. »

Sony doit-il se presser avec la PlayStation 5 ? Pas nécessairement. Il faut rappeler que la firme japonaise a déjà partagé quelques informations sur la console nouvelle génération : on connaît son architecture, les fonctionnalités inédites de la manette, la période de sortie ou encore le logo. En somme, on est loin d’être dans le flou total concernant la PS5, même si Microsoft a déjà montré le design de sa Xbox Series X — la concurrente.

Ensuite, il faut rappeler qu’il y a toujours de l’actualité autour de la PlayStation 4, qui continue, en prime, de se vendre très bien malgré les années qui passent (les ventes titillent les 110 millions selon le dernier bilan financier). Certes, les volumes sont de moins en moins élevés (plus faible troisième trimestre depuis l’année fiscale 2014) mais c’est tout à fait normal pour un produit en fin de vie. Et côté jeux, Sony s’apprête à lancer quatre exclusivités, dont trois coup sur coup : Dreams (14 février), Nioh 2 (13 mars), The Last of Us Part II (29 mai) et Ghost of Tsushima (été 2020).

Here is a look at quarterly sales for the PlayStation 4 since launch.

6.1 million unit sales for the quarter is similar to holiday quarter 2014 when the console shipped 6.4 million units.

Clearly on a downward trend as we enter end of lifecycle. pic.twitter.com/EMgLWQOLFr

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 4, 2020