Si vous aimez la série The Witcher, vous pouvez désormais écouter les 55 titres de la bande-originale, sur toutes les plateformes de SVOD.

Vous avez dévoré la série The Witcher sur Netflix ? Vous allez pouvoir profiter des 55 titres de sa bande-originale, qui vient d’être mise en ligne simultanément sur de nombreuses plateformes de streaming musical :

Spotify

Apple Music

Deezer

Amazon Music

Tidal

YouTube Music

Netflix a eu la bonne idée d’annoncer la mise en ligne de cet album comme s’il s’agissait de la sortie d’une copie physique de l’album du barde de The Witcher, à la sauce « groupe de rock indépendant ». Sur la pochette, il y remercie « son meilleur ami et son plus grand fan, Geralt ».

55 titres, dont Toss A Coin To Your Witcher

Évidemment, vous retrouverez la chanson culte Toss A Coin To Your Witcher, chantée dans l’épisode 2 par le barde, qui a immédiatement été beaucoup reprise et détournée sur les réseaux sociaux. Joey Batey, l’acteur qui joue le fabuleux barde, était d’ailleurs « malade comme un chien » le jour où il a enregistré la chanson, a révélé Sonya Belousova, compositrice de la bande-originale.

Baby Yoda is in love with THE SONG too. 😭 #TheWitcher pic.twitter.com/IMbMkDYDin — Witcher Stuff (@WitcherStuff) December 24, 2019

The Witcher est en passe de devenir la série la plus regardée de l’histoire de Netflix, selon les données que la plateforme a communiquées dans son rapport trimestriel aux actionnaires le 21 janvier 2020. 76 millions de foyers-membres vont « choisi de voir la série » en 4 semaines, toujours d’après la plateforme, qui comptabilise toutefois dans ces données toute personne qui aurait cliqué sur la série et regardé deux minutes du premier épisode.