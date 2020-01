Marriage Story et The Irishman ont tout deux été sélectionnés dans la catégorie Meilleur Film aux Oscars 2020, ce qui est une première pour Netflix.

Netflix a décroché 24 nominations aux Oscars 2020, qui récompensent le meilleur du cinéma de l’année, lundi 13 janvier. Il s’agit d’une jolie prouesse pour la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) qui est parvenue pour la première fois à caser deux films dans la prestigieuse catégorie du meilleur film.

L’an passé, c’est le long-métrage Roma d’Alfonso Cuarón qui avait été nommé dans la catégorie du meilleur film, où il n’avait pas gagné. Il avait toutefois empoché 3 statuettes, pour 10 nominations. Netflix avait en tout été nommé dans 15 catégories, soit 9 de moins que cette année.

Rien n’est encore gagné pour Netflix aux Oscars

Les deux films nommés cette année ont une trajectoire très différente : d’une, The Irishman de Martin Scorsese était considéré comme la « bête à Oscar » avant même sa sortie en novembre 2019, avec son gros casting (Al Pacino, Robert de Niro) et son réalisateur qu’on ne présente plus. De l’autre, Marriage Story est sorti quasiment au même moment, mais avec beaucoup moins de presse — le casting reste néanmoins époustouflant, avec Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern qui ont tous trois décroché des nominations pour leur jeu. Il s’est fait son trou petit à petit, et a récolté en tout 6 nominations — contre 10 pour The Irishman.

Il n’est toutefois pas dit que ce gros paquet de nominations se transforme en victoires : la semaine passée, la plateforme de SVOD a échoué aux Golden Globes (une prestigieuse cérémonie de récompenses considérée comme « l’antichambre » des Oscars) avec seulement deux victoires contre 34 nominations. The Irishman est notamment reparti bredouille. L’histoire se répètera-t-elle ? Réponse le 10 février.

