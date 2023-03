Canal+ diffuse en direct et en streaming la cérémonie des Oscars 2023.

La 95e cérémonie des Oscars surviendra dans la nuit du 12 au 13 mars 2023 à Los Angeles, dans le théâtre Dolby. L’animateur pour cette édition sera Jimmy Kimmel. Le présentateur connaît bien cet exercice pour l’avoir accompli à deux reprises, en 2017 et 2018. Comme toujours, Canal+ va assurer la diffusion en direct de la remise des prix sur sa chaîne.

Comment regarder les Oscars en direct ?

Contrairement à la cérémonie des César diffusée chaque année en clair sur la chaîne cryptée, le suivi des Oscars nécessite un abonnement à Canal+. Si vous avez déjà tout ce qu’il faut à la maison, vous n’aurez qu’à allumer votre téléviseur, lancer l’application sur votre smartphone ou bien visiter le site web sur votre navigateur. Si ce n’est pas le cas, il vous faut un abonnement Canal+.

Quand a lieu la 95ème cérémonie des Oscars ?

La soirée débute à 23h45 le 12 mars, indique Canal+ sur Twitter. Ce sera juste le début des festivités. Pour la remise des précieuses statuettes, il faudra veiller tard dans la nuit. Les récompenses seront distribuées bien après, à partir de 2 heures du matin. L’évènement dans sa globalité ne doit pas excéder une durée de trois heures. C’est la règle depuis 2018.

Les Oscars du cinéma, rendez-vous incontournable du 7e art. // Source : Alan Light

Quels sont les films favoris aux Oscars 2023

Everything Everywhere All at Once est le long-métrage le plus nommé (il est dans onze catégories, dont quatre des cinq Oscars majeurs : meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice et meilleur scénario original). Le film a partagé la rédaction de Numerama : Thomas a adoré, Marcus s’est montré plus circonspect (lire notre critique d’Everything Everywhere All at Once).

Deux autres challengers sont à surveiller, avec neuf nominations : Les Banshees d’Inisherin et À l’Ouest, rien de nouveau. Le premier est aussi présent dans quatre des cinq Oscars majeurs (il ne lui manque que la nomination pour la meilleure actrice). Le second est proposé au meilleur film, et pour une ribambelle de catégories secondaires.

Parmi les autres films ayant au moins cinq autres nominations, on peut citer le biopic sur Elvis Presley (huit), celui inspiré de la famille de Steven Spielberg, The Fabelsman (sept), Tár et Top Gun : Maverick (six chacun, le second étant aussi l’un de vos films préférés de l’année) et Black Panther: Wakanda Forever (cinq), qui est un long hommage (et adieu) à l’acteur Chadwick Boseman.

Enfin, quelques films se situent entre deux et quatre nominations. Ils ont donc aussi des chances de repartir avec quelque chose. On retrouve Avatar : La Voie de l’eau, The Whale, The Batman, Babylon, Sans filtre, Women Talking et Vivre.

Où voir en streaming les films nominés et primés aux Oscars ?

Les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) occupent une place importante dans la production cinématographique. Les longs métrages que ces services soutiennent sont en outre d’une grande qualité. Preuve en est : il y a des productions que l’on retrouve dans la sélection 2023 et qui sont d’ores et déjà visibles en streaming.

En la matière, Netflix est le plus représenté : il diffuse des films comme Blonde, Glass Onion : une histoire à couteaux tirés, Le Monstre des Mers, À l’ouest, rien de nouveau, Bardo et Pinocchio. Du côté de Disney+, on peut également citer Alerte rouge. Si vous souhaitez voir des films primés lors de précédentes éditions, on a aussi de quoi vous contenter.

Quels sont les nominés pour les Oscars 2023 ?

La liste des nominés pour les cinq Oscars majeurs.

Oscars 2023 : catégorie Meilleur film

À l’Ouest, rien de nouveau

Avatar : La Voie de l’eau

Les Banshees d’Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun : Maverick

Sans filtre

Women Talking

Oscars 2023 : catégorie Meilleure réalisation

Martin McDonagh pour Les Banshees d’Inisherin

Daniel Kwan et Daniel Scheinert pour Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg pour The Fabelmans

Todd Field pour Tár

Ruben Östlund pour Sans filtre

Oscars 2023 : catégorie Meilleur acteur

Austin Butler dans Elvis

Colin Farrell dans Les Banshees d’Inisherin

Brendan Fraser dans The Whale

Paul Mescal dans Aftersun

Bill Nighy dans Vivre

Oscar 2023 : catégorie Meilleure actrice

Cate Blanchett dans Tár

Ana de Armas dans Blonde

Andrea Riseborough dans To Leslie

Michelle Williams dans The Fabelmans

Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once

Oscars 2023 : catégorie Meilleur scénario original

Les Banshees d’Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Sans filtre

Y aura-t-il une polémique aux Oscars 2023 ?

C’est évidemment la question qui sera l’un des fils rouges de la soirée : que va-t-il se passer cette année ? En 2023, la cérémonie avait été marquée et, finalement, masquée, par la spectaculaire gifle administrée par Will Smith à l’humoriste Chris Rock, alors qu’il terminait une blague sur Jada Pinkett-Smith, l’épouse de l’acteur américain. La scène a fini par devenir un mème Internet.

