Pourquoi les gamers n’auraient-ils pas droit à leur propre paire de chaussures ? Puma, célèbre marque de vêtements conçus pour le sport, a visiblement décidé de s’engouffrer dans la brèche. En parcourant sa boutique en ligne, on peut tomber sur la Chaussure Active Gaming à 90 euros. Elle s’adresse aux joueuses et joueurs soucieux d’ajouter un peu de confort à leurs longues sessions.

« Conçu pour une utilisation en intérieur », peut-on lire sur la boîte. Car, en réalité, Puma facture très cher une simple… paire de chaussons, si confortables soient-ils, sous la bannière gaming à la mode. Et quand on lit la description du produit, on constate que rien ne va.

Puma utilise le jargon des jeux vidéo à son avantage

« Cette chaussure Gaming étroite comme une chaussette a été développée pour les joueurs sur console de jeu », annonce le site de Puma, oubliant donc maladroitement celles et ceux qui jouent sur PC, qui sont pourtant les principaux acteurs de l’esport. Puma affirme aussi que l’objet est conçu « pour les espaces intérieurs, comme une arène [un lieu dédié à l’esport, ndlr] ».

Ensuite, on ne comprend pas vraiment où l’entreprise veut en venir quand elle parle d’une chaussure « pour que les joueurs puissent s’adapter aux différents modes de jeu actifs et puissent mener leur tactique de manière optimale. » En quoi un chausson sans couture peut-il réellement influencer des performances d’esport, au-delà d’améliorer les conditions de jeu ? La marque va jusqu’à citer différents modes de soutien et d’adhérence (Seek, Attack, Cruise et Defense), comme si sa Chaussure Active Gaming pouvait s’adapter à différents usages. Il s’agit bien évidemment d’un langage marketing pour que les gamers puissent s’identifier plus facilement au produit.

Petit message à Puma : il n’y a rien de plus confortable que de rester en chaussettes chez soi. Et, en arène, des baskets normales, que l’on peut aussi utiliser à l’extérieur, font amplement l’affaire. Bref, le monde n’a vraiment pas besoin de ces chaussons gaming, qui plus est à ce prix.

