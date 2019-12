Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois de janvier 2020.

En janvier, on s’ennuie ferme généralement. Et on ne pourra pas compter sur les films et séries que Netflix va retirer très bientôt pour s’occuper…

Chaque mois, nous dressons la liste des contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Pour ce mois de janvier, il faudra dire adieu à des excellents films comme Zero Dark Thirty, Les Guardiens de la Galaxie ou encore Django Unchained.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue. À lire : Quelles sont les meilleures séries sur Netflix en ce moment ? FILMS Indiana Jones et le royaume du crâne de crystal — 1er janvier Pas le meilleur Indy. Mais bon, cela reste Indy. Will Hunting — 1er janvier Robin Williams 😢. Pitch Perfect — 1er janvier Zero Dark Thirty — 1er janvier Le récit de la traque d’Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines… Avec plusieurs scènes coup de poing. Bee, Le Film — 1er janvier Les Gardiens de la Galaxie — 1er janvier « Bonjour, ici Disney+. Ce serait pour reprendre notre film s’il vous plaît. » Mince Alors ! — 1er janvier Megamind — 1er janvier Un dessin animé où le héros est un méchant. The Breakfast club — 1er janvier Seize bougies pour Sam — 1er janvier Pas 15, ni 17, mais 16. Django Unchained — 1er janvier La stratégie de la poussette — 3 janvier Un homme idéal — 18 janvier Où Pierre Niney confirme qu’il est un grand acteur français. Le témoin amoureux — 31 janvier Un beau gosse — Patrick Dempsey — se rend compte qu’il est amoureux de sa meilleure amie… qui va se marier. Friendzone is real. Julie & Julia — 31 janvier Miam miam. Séries Weeds, saisons 1 à 8 — 1er janvier Nancy Botwin, une mère célibataire, vend de la marijuana depuis la mort subite de son mari. Thug Life. Family Guy, saisons 11 & 12 — 1er janvier Under the Dome, saisons 1 à 3 — 1er janvier Adaptation d’un roman de Stephen King où les habitants d’une petite communauté se réveillent piégés dans la ville, sous un immense dôme transparent. Grimm, saisons 1 à 6 — 6 janvier Humour Ary Abittan, A la folie — 1er janvier

