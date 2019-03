Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois d'avril 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Spoiler : il va falloir dire adieu à Ryan Gosling, Brad Pitt et… Franck Dubosc.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars.

Chaque mois, nous dressons également la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Séries Séries

White Collar (FBI : Duo très spécial), saisons 5 et 6, — 1er avril

Plus que quelques jours pour profiter du sourire narquois de Matthew Bomer (pour le reste, il faut avouer que la série a assez mal vieilli).

Pokémon, la série : XYZ, saison 1 — 1er avril

Une bonne manière de faire le plein de bestioles qui sautillent partout avant de vous jeter sur Détective Pikachu pour sa sortie en salles cette année.

Premier League Legends, saison 2 — 2 avril

Sport ! Sport ! Sport !

Modern Family, saison 6 — 20 avril

Bien qu’en perte de vitesse aujourd’hui, la série comique d’ABC n’avait pas encore perdu son sel lors de cette sixième saison riche en petites piques familiales.

Hero Corp, saison 1 à 5 — 30 avril

L’excellente série française portée par Simon Astier et Alban Lenoir est absolument à revoir, ou à découvrir, avant que les cinq saisons ne disparaissent du catalogue français.

Films Films

Drive — 5 avril

I’m giving you a night call to tell you how I feeeeeel

Walt avant Mickey — 5 avril

Pour en savoir un peu plus sur Walt Disney (sans les accusations de racisme).

Rencontre avec Joe Black — 5 avril

Brad Pitt est né avec un corps de vieillard, et semble rajeunir avec le tem– ah non c’est un autre film. Ici Brad Pitt est juste jeune. Ah, et ce n’est pas un être vivant.

Dragon Rouge — 5 avril

🐲😡

Hannibal — 5 avril

Cette suite du Silence des Agneaux est tout aussi angoissante que le premier film.

Camping 2 — 15 avril

Astuce : quand vous regardez un film dont vous avez un peu honte sur Netflix, vous pouvez le supprimer de votre historique. On dit ça comme ça.