Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois octobre 2019.

Le mot d’octobre n’échappera pas à la valse des contenus sur Netflix.

Chaque mois, nous dressons la liste des contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Pour ce mois d’octobre, c’est une vingtaine de contenus qui va disparaître. Notons que ce sont surtout beaucoup de films, mais aussi quelques très bons documentaires.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juillet et août.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Chaque mois, nous dressons aussi la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement. Heureusement, nous avons également un classement, mis à jour régulièrement, des meilleures séries actuellement sur Netflix France, en fonction des genres que vous recherchez.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Séries

Star Wars : La Guerre des Clones, saisons 1 et 2 — 1er octobre

Disney+ arrive…

Jane the Virgin, saison 1 — 19 octobre

Contrairement à son titre un peu niais et sous des apparences trompeuses, Jane The Virgin est une très bonne série, moderne et intelligente. Foncez.

Films

Mon Beau-Père et moi — 1er octobre

Écoutez, le film est visiblement en intégralité sur YouTube en VF. Mais si vous préférez le regarder sur une plateforme légale (et en bonne qualité), vous avez encore quelques jours.

Dragon Ball Z Movie 12 : Fusion Reborn — 1er octobre

kamehamehamehamehameha

Dragon Ball Z Movie 13 : Wrath of the Dragon — 1er octobre

kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha

The Immigrant — 1er octobre

Il reste du Jambon ? — 1er octobre

Iron Man 2 — 1er octobre

Disney+ arrive vraiment…

Ted — 5 octobre

C’est comme un Ted Talk, mais sans le talk. Et avec un ours.

L’homme irrationnel — 14 octobre

Un Woody Allen vraiment original où un homme bourru, cynique, intelligent et égoïste parvient à séduire une femme brillante et magnifique deux fois plus jeune que lui. Vraiment original.

Kick-ass 2 — 15 octobre

Il était temps — 17 octobre

Un film de Richard Curtis très mignon sur le principe, avant de le regarder une deuxième fois et de se dire « mais ce film a vraiment beaucoup de soucis en fait non ? »

Hulk — 17 octobre

Graou

Oblivion — 17 octobre

Dr Seuss’ : Le Lorax — 17 octobre

Psychose — 17 octobre

Un conseil, douchez-vous toujours dos à la paroi, face au rideau.

Kung-Fu Panda 3 — 17 octobre

Comme les deux premiers volets avec un parfum capitaliste en plus.

Documentaires

Finders Keepers — 2 octobre

Un documentaire incroyable sur un homme qui essaie de récupérer la jambe qu’il a perdue, après que la jambe a été retrouvée dans un barbecue vendu aux enchères.

Oui.

Mr Dynamite : The Rise of James Brown — 2 octobre

Being George Clooney — 15 octobre

Un documentaire intéressant sur le monde du doublage de films à travers ceux qui doublent la voix de George Clooney.