Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois novembre 2019.

Il va falloir accélérer vos sessions de binge-watching : de nombreux films quittent le catalogue de Netflix France au mois de novembre. Parmi les retraits les plus marquants, il y a la saga des 7 films Harry Potter qui s’en va dès le 1er novembre. Des dizaines de films Pathé s’en vont également.

Chaque mois, nous dressons la liste des contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Pour ce mois d’octobre, c’est une vingtaine de contenus qui va disparaître. Notons que ce sont surtout beaucoup de films, mais aussi quelques très bons documentaires.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août et octobre.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Films

La saga Harry Potter — 1er novembre

À moins d’un sort stupefix, vous n’arriverez pas à faire rester les 7 films Harry Potter sur Netflix France. Il vous reste à peine quelques jours pour les rattraper.

Dragon Ball Z : Resurrection ‘F’ — 1er novembre

American Poltergeist 1 & 2 — 1er novembre

Snowpiercer, le transperceneige — 1er novembre

Frida — 1er novembre

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie — 1er novembre

Sleeping Beauty — 1er novembre

La vie d’un autre — 1er novembre

Palais Royal ! — 1er novembre

Le Nouveau Stagiaire – 9 novembre

Les Minions — 10 novembre

Slumdog Millionaire — 15 novembre

La dame de Fer — 15 novembre

The Duchess — 15 novembre

127 heures — 15 novembre

Franchement, ça fait un peu long pour un film mais si vous organisez bien vos pauses toilettes, ça devrait bien se passer.

Into the Wild – 15 novembre

LOL – 15 novembre

Savages – 15 novembre

La Famille Adams – 15 novembre

Si vous cherchez un film pile « dans le thème » pour le 31 octobre, il est là.

Odette Toulemonde – 15 novembre

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants – 15 novembre

La Maison du Bonheur — 15 novembre

Une baraque à tout casser – 16 novembre

Inside Man – 16 novembre

Out of Africa – 16 novembre

Miami Vice – 16 novembre

Kung-Fu Panda 2 – 19 novembre

Un panda, du kung-fu. Une deuxième fois.

Documentaire

Twinsters – 1er novembre

Standup

Audrey Lamy : Dernières avant Vegas – 14 novembre

