Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois décembre 2019.

Il fait moche, il fait froid, et en plus des bons films vont quitter Netflix France ce mois de décembre 2019.

Chaque mois, nous dressons la liste des contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Pour ce mois de décembre, il faudra dire adieu à des bons films qui auraient pourtant été parfaits à regarder pendant la trêve de Noël, entre Her, Pitch Perfect ou encore le Sixième Sens.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Films

Le Grinch — 1er décembre

La version de 2000 du film culte de Noël ne sera… plus là pour Noël.

Mange, Prie, Aime — 1er décembre

The Program — 1er décembre

Billy Elliot — 1er décembre

Her — 1er décembre

L’un des films les plus doux et percutants sur les mystères du sentiment amoureux à l’ère numérique.

Le scaphandre et le papillon — 1er décembre

Selma — 1er décembre

Super Noël — 1er décembre

Le Sixième Sens — 1er décembre

Je vois des films sur Netflix France qui n’y sont plus…

American Psycho — 1er décembre

Ant-Man — 1er décembre

Pitch Perfect — 2 décembre

Avertissement : regarder ce film vous donnera une furieuse envie de faire des battles de chorales dans des piscines abandonnées.

Star Trek — 17 décembre

À revoir avant que l’épisode IX de la saga ne sorte au cinéma le 18 décembre ! :)

Le dictateur — 21 décembre

Séries

Lucifer, saison 3 — 15 décembre

Netflix est propriétaire de la saison 4 de Lucifer, qu’il a produite, mais pas de la troisième, qu’il n’a pas produite, donc il perd la troisième sur Netflix France mais la quatrième restera. Vous avez tout compris ?

The Real Football Factories, saison 1 — 29 décembre

Humour

Jean-Luc Lemoine « Si vous avez manqué le début » — 1er décembre

Ahmed Sylla « Avec un grand A » — 15 décembre

