Les aléas des négociations des droits obligent Netflix à retirer certains titres de son catalogue. Pour ne plus avoir la mauvaise surprise de voir vos films et séries préférés être retirés du jour au lendemain, voici la liste des contenus qui ne seront plus sur la plateforme en France pour ce mois d'août 2019.

Chaque mois, nous vous proposons de découvrir les contenus qui quittent le catalogue de la plateforme de SVOD, afin de vous éviter de mauvaises surprises, et que vous puissiez encore profiter de certains films et séries avant leur retrait. Pour ce mois d’août, c’est une trentaine de contenus qui vont disparaître, ce qui est un record. Notons que beaucoup de films sont concernés, mais aussi des spectacles standup de comiques français.

Vous pouvez retrouver ici la liste les contenus qui ont quitté le catalogue Netflix France en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, et juillet.

Pour rappel, ces départs sont liés aux droits de diffusion signés par la plateforme avec les ayants droits, et doivent donc être renégociés ou renouvelés au bout d’un certain temps. Certains contenus retirés pourront revenir plus tard dans le catalogue.

Chaque mois, nous dressons aussi la liste des nouveautés qui arrivent sur Netflix France. Depuis le mois de mai 2018, nous avons choisi d’opérer une sélection éditorialisée par la rédaction de Numerama, au vu du trop grand nombre de nouveaux films, séries et documentaires mis en ligne mensuellement. Heureusement, nous avons également un classement, mis à jour régulièrement, des meilleures séries actuellement sur Netflix France, en fonction des genres que vous recherchez.

Voici les contenus que vous ne pourrez bientôt plus consulter, ainsi que la date de leur disparition du catalogue.

Films

Arthur et les Minimoys (la saga) – 1er août

From Paris With Love – 1er août

Banlieue 13 – 1er août

L’amour dure 3 ans – 1er août

La 5ème vague – 1er août

Elle s’en va – 1er août

https://www.youtube.com/watch?v=wO5wvX1TJY4

Le nouveau protocole – 1er août

Seuls Two – 4 août

Dikkenek – 15 août

Alliés – 15 août

Colombiana – 15 août

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec – 15 août

Saint-Laurent – 15 août

Cowboys & Aliens – 18 août

Percy Jackson : Le voleur de foudre – 21 août

Au vu de la canicule, on aurait bien aimé qu’il vole plutôt le soleil.

Steve Jobs – 21 août

Michael Fassbender est-il un meilleur Steve Jobs qu’Ashton Kutcher ? À vous de voir.

Mommy – 28 août

Un des plus beaux films de Xavier Dolan.

Séries

Don’t Trust the B— in Apartment 23 (Saisons 1 et 2) – 1er août

Profitez encore quelques jours de Kristen Ritter en hilarante voisine hédoniste.

Victorious (Saisons 1 à 3) – 2 août

Dora l’exploratrice (Saisons 1 et 2) – 2 août

Bob l’éponge carrée (Saison 1) – 2 août

Bleach (Saisons 1 à 3) – 24 août

Documentaire

Planète FIFA – 15 août

Ah oui, le foot.

Escape from Alcatraz – 15 août

Humour

Anne Roumannof : Aimons-nous les uns les autres – 24 août

Muriel Robin : Robin Revient – 24 août

Jeff Panacloc Perd le Contrôle – 24 août

Claudia Tagbo Crazy – 24 août

Franck Dubosc : A l’Etat Sauvage – 24 août

Gad Elmaleh : Papa est en haut – 24 août