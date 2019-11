De nouvelles images du prochain Star Wars ? Pour l'ouverture des réservations aux États-Unis, Disney gâte les fans.

Surprise : Disney n’en a pas fini avec le teasing autour du dernier Star Wars de la saga Skywalker. L’épisode IX, qui doit sortir en salle le 18 décembre en France, se dévoile un peu plus dans cette très courte bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux. Elle reprend le format carré natif des plateformes et fait office de promotion pour l’achat des places.

Qu’y voit-on ? En réalité, plusieurs scènes se recoupent avec celles du trailer officiel du film. Elles ont simplement de nouveaux cadres ou quelques secondes en plus ou en moins. L’ouverture n’a pas beaucoup d’intérêt, mais on peut voir par exemple que le véhicule qui poursuit Rey est une moto roulante ou que la flotte qui semble attaquée par la Résistance est composée de plusieurs croiseurs impériaux. Le casque de Vador apparaît également dans un plan. Difficile d’inférer une intrigue particulière, mais si l’exégèse de Star Wars vous passionne, nous avons commenté quelques plans intéressants de la bande-annonce complète.

En ce moment, Star Wars est sur tous les fronts : en plus du film, on peut compter sur l’excellent Jedi Fallen Order sur PC et consoles et la série The Mandalorian sur Disney+, qui regorge de mystères.

