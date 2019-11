Les films mettant en scène Spider-Man ne seront pas proposés sur Disney+, signifiant que l'intégralité du MCU ne sera pas au programme.

Disney+ est officiellement lancé depuis aujourd’hui dans certains pays (en France, il faudra patienter jusque fin mars prochain). Une sortie particulièrement attendue et suivie, ce qui permet d’obtenir des informations sur l’avenir de la plateforme concurrente de Netflix. Dans un article publié le 12 novembre, The Verge rapporte par exemple que les films tirés de la marque Spider-Man ne seront pas disponibles sur Disney+.

Si Disney cherche à rassembler l’intégralité du Marvel Cinematic Universe au même endroit et avec une qualité optimale, il sera finalement tronqué. Car Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, propriétés de Sony Pictures, ne seront pas diffusés sur Disney+. Sauf si les deux géants trouvent un accord, ce qui ne semble pas à l’ordre du jour.

Pas de Spider-Man sur Disney+

« Nous apprécions nos amis de Sony, mais nous n’avons aucun plan pour avoir les films Spider-Man sur Disney+. Nous aurons en revanche toutes les séries d’animation Spider-Man que nous avons développées sous la bannière Marvel. Mais qui sait ce qui pourrait arriver dans le futur ? », indique Ricky Strauss, à la tête du contenu et du marketing pour Disney+. Il y a quand même une porte entrouverte, d’autant que Disney et Sony Pictures sont récemment parvenus à s’entendre pour ne pas que le Spider-Man incarné par Tom Holland quitte le MCU (après un imbroglio).

Bien évidemment, cette information ne concerne pas que Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home mais également la trilogie réalisée par Sam Raimi. Sans oublier les deux The Amazing Spider-Man, Venom et l’excellent Spider-Man : New Generation.

From Iron Man to Endgame, see the newly announced @MarvelStudios titles that will be available to stream starting tomorrow on #DisneyPlus—including Expanding the Universe, a new look at the original series coming to the service. Look out for more titles to be announced soon. — Disney+ (@disneyplus) November 11, 2019

Le fait qu’une partie du MCU soit tronquée n’arrangera pas Disney, qui doit travailler pour proposer le catalogue le plus complet possible. Qu’à cela ne tienne, quelques heures avant la mise en ligne de la plateforme, plusieurs films du MCU ont été ajoutés. En revanche, d’autres longs métrages ne seront pas présents avant 2020, puisque bloqués sur Netflix encore quelques semaines (Black Panther, Ant-Man et la Guêpe, Avengers : Infinity War et Thor : Ragnarok).

