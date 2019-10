Electronic Arts ne lancera pas de nouvel épisode de Battlefield l'année prochaine. En 2020, l'accent sera mis sur Apex Legends.

En 2020, il n’y aura pas de nouvel épisode de Battlefield, a annoncé Electronic Arts dans un communiqué publié le 29 octobre et présentant les résultats du deuxième trimestre de l’année fiscale en cours. À la place, l’éditeur américain concentrera toute son attention sur le développement d’Apex Legends.

Le free-to-play, qui aurait dépassé les 70 millions de joueurs inscrits, sortira notamment sur smartphone et tablette, ce qui risque de démultiplier son succès.

Outre la disponibilité sur iOS et Android pour élargir le public et titiller de plus en plus Fortnite, Electronic Arts évoque d’autres plateformes. On pense d’abord à la Switch, évidemment, mais on peut aussi parier qu’Apex Legends sera présent sur Xbox Scarlett et PlayStation 5 dès leur lancement. La multinationale en profitera pour percer en Chine.

Electronic Arts souligne qu’Apex Legends connait des pics de joueurs plus importants depuis la saison 3, signifiant que les changements apportés par Respawn Entertainment portent leur fruit. On se souvient du départ fulgurant du Battle Royale, mais aussi de la douche froide après l’introduction du premier Battle Pass — dont le contenu a été vivement critiqué. « Apex Legends est une franchise long terme pour nous », explique Andrew Wilson, CEO d’EA.

La franchise Battlefield sera la victime collatérale de cette focalisation sur Apex Legends. Ces derniers temps, Electronic Arts avaient habitué les fans à une sortie tous les deux ans — en alternance avec Star Wars Battlefront. Il va déroger à cette règle en repoussant le successeur de Battlefield V à l’année fiscale 2022. La justification est toute trouvée : EA veut attendre que la Xbox Scarlett et la PlayStation 5 soient bien installées avant de revoir ses ambitions à la hausse. En bref, le prochain Battlefield ne sera pas un simple épisode de transition, comme c’est souvent le cas quand on passe d’une génération à l’autre. Pour contenter la communauté, Battlefield V recevra des mises à jour et du contenu.

