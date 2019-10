Absent depuis 2011 de Steam, Electronic Arts a décidé de retourner sur la plateforme de Valve. Il continuera de vendre ses jeux sur Origin également.

Absent de Steam depuis 2011 pour privilégier sa propre plateforme de distribution baptisée Origin, Electronic a finalement annoncé un partenariat avec Valve dans un communiqué publié le 29 octobre 2019. On y découvre que le géant américain va à nouveau vendre ses jeux sur Steam, à commencer par Star Wars Jedi : Fallen Order dès le jour de son lancement (le 15 novembre).

En prime, Electronic Arts proposera, au printemps prochain, son abonnement EA Access aux utilisateurs Steam. Disponible depuis 2014 sur Xbox One et depuis quelques semaines sur PlayStation 4, il permet d’accéder à une bibliothèque de jeux et de profiter de quelques réductions.

Electronic Arts fait son grand retour sur Steam

Si Electronic Arts et Valve promettent du cross-play entre les deux plateformes (les utilisateurs pourront jouer ensemble), il ne sera pas possible de transférer ses achats. Ce retour sur Steam pourra poser question, dans le sens où Electronic Arts a sa propre boutique. Ainsi, il gagnera moins d’argent avec les jeux vendus par l’intermédiaire de Valve (qui prend une commission correspondant à l’exposition offerte).

Cela traduit un désir d’ouverture. « Avec de plus en plus de gens jouant à plus de jeux sur plus de plateformes, nous voulons être là où les joueurs sont », confie Mike Blank, vice-président, dans des propos relayés par The Verge. En somme, EA préfère rogner sa marge plutôt que de ne pas vendre du tout.

En prime, cela permettra aux utilisateurs très attachés à Steam de retrouver leur bibliothèque au même endroit, là où ils étaient obligés d’aller ailleurs pour jouer à un jeu édité par Electronic Arts. À l’avenir, il n’est pas exclu que les titres Electronic Arts soient également commercialisés sur l’Epic Games Store. Outre Star Wars Jedi : Fallen Order, Steam offrira la possibilité d’acquérir Les Sims 4 et Unravel 2. Apex Legends, FIFA 20 et Battlefield V suivront en 2020.

