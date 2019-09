La plateforme de vidéo à la demande (SVOD) Apple TV+ sera disponible le 1er novembre pour seulement 4,99 dollars par mois, avec un an d'abonnement offert pour l'achat d'un nouvel appareil Apple. Avec quels contenus ? C'est là que tout se joue.

« Je sais que certains se demandent quand Apple TV+ sera disponible », a annoncé Tim Cook au cours de son keynote du 10 septembre 2019. « Les premières séries sortiront ce 1er novembre », a finalement annoncé le CEO d’Apple.

La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) d’Apple, Apple TV+, sera donc disponible aux États-Unis ainsi que dans 150 pays à travers le monde dès le 1er novembre 2019.

« Nous ajouterons des nouvelles séries chaque semaine », a précisé le patron de la multinationale à la pomme, qui a décidé d’investir le marché de la vidéo en ligne en streaming, qui attire beaucoup de nouveaux acteurs en cette année 2019.

Au-delà du leader Netflix et des Amazon Prime Video et Hulu, il faudra compter sur l’offre d’Apple ainsi que les futures offres de NBCUniversal, Warner et, surtout, Disney, qui a prévu le lancement de sa plateforme Disney+ pour le 12 novembre 2019 (soit 11 jours plus tard).

Un abonnement d’un an offert

L’autre annonce importante se situe dans le prix de l’offre : l’abonnement dit « familial » ne coûtera que 4,99 dollars par mois, ce qui est bien moins que tous les autres « gros » concurrents du marché. Ce tarif inclut la création de 6 profils maximum.

Cette stratégie est cohérente pour Apple : avoir peu de séries, mais miser sur la longueur en diffusant les épisodes de manière hebdomadaire.

Comme le CEO d’Apple l’a signalé, il ne faudra pas compter sur un modèle similaire à Netflix pour la diffusion de ses séries originales : les épisodes sortiront au compte-goutte, de manière hebdomadaire. Ce système, qui permet de tenir ses abonnés en haleine, sera également privilégié par Disney+.

Dernier bonus très important, un abonnement d’un an à Apple TV+ sera offert pour chaque achat d’un nouvel appareil Apple (iPhone, Apple, Macbook).

Au niveau de contenus, Apple aura peu de séries par rapport à ses concurrents, mais compte quand même sur des grosses productions pour porter son lancement, dont See, la future série avec Jason Momoa dont les premiers épisodes seront disponibles le 1er novembre. La multinationale a montré pour la première fois le trailer de cette superproduction ce 10 septembre.