La saison 10 (ou plutôt « saison X ») de Fortnite vient de débuter ce 1er août 2019. Il faudra dire adieu à de nombreuses armes, et bonjour à une nouvelle map.

Ne dites plus « saison dix » mais « saison X ». Après la Coupe du Monde qui s’est terminée fin juillet, Fortnite fait peau neuve une nouvelle fois pour sa dixième saison, qui débute ce 1er août 2019 à 10 heures en France.

« Le patch à télécharger sera plus conséquent que les patchs habituels sur toutes les plates-formes », a d’ores et déjà prévenu le compte officiel du jeu. Les notes de patchs sont disponibles depuis 10h30.

Nouvelle carte de la saison X

La zone de Loot Lake était déjà bien mystérieuse, mais elle l’est à présent encore plus : l’Orbe a explosé mais certains fragments sont restés en suspend, ce qui crée une gravité différente.

Dusty Depot est également bien de retour, comme plusieurs images promotionnelles le laissaient penser — on peut voir les trois hangars sur la nouvelle carte de la saison X ci-dessous. En revanche le « trou » de Dusty Divot a disparu après la chute d’une météorite.

Armes et mobilité

L’une des plus grandes nouveautés de cette saison 10 ou « X » est l’intégration d’un véhicule-robot intitulé B.R.U.T.E., qui peut contenir deux personnes. « Si deux joueurs sont à bord, l’un contrôle les déplacements (le conducteur) et l’autre (le canonnier) fait pleuvoir des missiles et des balles de fusil à pompe sur les ennemis », décrit le site. Spécificité de ce nouvel objet : il est largué sur l’île à chaque début de partie, lorsque les joueurs sont encore dans le bus.

De très nombreuses armes ont en revanche été mis « dans la remise », c’est-à-dire qu’elles ne sont plus accessibles dans le jeu pendant une certaine période :

Pistolet à silex

Fusil de sniper semi-auto

Fusil d’assaut tactique

Tourelle déployable

Frappe aérienne

On remarque également la disparition de nombreux objets de mobilité : la fameuse bulle que tant de joueurs et joueuses appréciaient dans le mode compétitif, mais aussi de la shadow bomb, très prisée également à haut niveau. Voici la liste des 5 objets de déplacement qui n’existent plus dans la saison X :

Bulle mobile

Quad à réaction

Pistolet à silex

Bombe ténébreuse

Objet de redéploiement de planeur (reste disponible dans les modes de jeu en grandes équipes)

« Au fil du temps, nous avons ajouté beaucoup d’options de mobilité, que ce soit sous la forme d’objet ou directement sur la carte. Nous pensons que la saison X sera plus plaisante avec une réduction de la mobilité », explique Epic Games. « Comme pour tous les autres changements, nous surveillerons attentivement l’effet que cela aura sur l’expérience de jeu. »

THE FOLLOWING HAVE BEEN VAULTED : • Baller

• Quad Crasher

• Flint Knock Pistol

• Shadow Bomb #FORTNITE pic.twitter.com/JGedEThmq4 — Fortnite News 🐐 (@FNBRHQ) August 1, 2019

Passe de combat et missions

Comme d’habitude, le passe de combat coûtera 950 v-bucks, soit environ 10 euros. Pour la première fois, il sera possible aux joueurs et joueuses de l’offrir à des amis — vous avez jusqu’au 15 août pour le faire.

Epic Games annonce « plus de 100 récompenses inédites à déverrouiller » et deux skins : Maître occulte et Déclic.

Le studio a également présenté les missions, une nouveauté de la saison X : « Déverrouillez des récompenses en accomplissant des séries d’objectifs thématiques qui demandent d’arpenter l’île. »